La Résistance islamique en Irak vise les positions de l’OTAN. La base Victory brûle

La Résistance islamique en Irak (RII), « Saraya Awliya al-Dam » (Brigades des Gardiens du Sang), a révélé qu’elle a mené des frappes précises contre des positions de l’OTAN au cours des 20 derniers jours, soulignant que les opérations se poursuivront jusqu’au départ de toutes les forces étrangères du territoire irakien.

Abou Mahdi al-Jaafari, son porte-parole militaire a confirmé que les factions de la résistance avaient mené avec succès des opérations de bombardement précises au cours des 20 derniers jours, ciblant les positions des forces de l’OTAN sur la base Victory près de l’aéroport de Bagdad.

Selon lui les forces de l’OTAN se retirent d’Irak en raison de la violence des frappes menées par les factions de la résistance contre leurs positions.

Selon la chaine de télévision d’information libanaise al-Mayadeen, 70 militaires américains et espagnols ont évacué le Camp 3 juin à Bagdad. Une important activité d’avions cargos a été observée dans la base Victory, et des diplomates américains auraient été évacués.

Al-Jaafari a souligné que les frappes se poursuivront jusqu’au départ du dernier soldat étranger du territoire irakien, réaffirmant ainsi l’engagement à atteindre cet objectif.

La RII a aussi fait état que « 6 opérations spéciales ont visé les bases américaines en Irak durant les 24 dernières heures » et « 27 opérations ont été réalisées à l’aide de drones et de roquettes contre les bases ennemies en Irak et dans la région ».

Depuis le déclenchement de la guerre contre l’Iran, la résistance islamique en Irak a lancé ses opérations contre les bases militaires américaines dans le pays et abattu plusieurs drones MQ9.

Dans ses communiqués, elle précise que ces opérations sont menées « en accomplissement de notre devoir religieux et en représailles au sang du wali d’Allah l’Imam, le chef martyr, Ali al-Husseini al-Khamenei », en plus d’être « un moyen de dissuasion contre l’agression qui a conduit au martyre d’un groupe de jeunes combattants de la résistance irakienne »

la Résistance irakienne a publié les images de tirs de drones du 20 mars en direction de la base de la CIA dans l’aéroport d’Erbil dans le Kurdistan irakien.

Source : Médias