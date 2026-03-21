CGRI : 70e vague, 55 positions ciblées. La base Diego Garcia visée selon WSJ

Le Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a annoncé à l’aube de ce samedi le lancement de la vague 70 de son opération Promesse Tenue 4 au cours de laquelle il dit avoir visé 55 positions et sites américains et des cibles à Haïfa et Tel Aviv en Palestine occupée.

Dans son communiqué, il a indiqué que 5 bases américaines régionales ont été visées : al-Kharag (EAU), al-Dhafra (EAU), Ali Salem (Koweït), et Erbil (Kurdistan irakien) et la 5eme flotte au Bahreïn.

Des Patriot à Bahreïn

Dans les territoires occupés, il a précisé que les régions prises pour cibles sont Hadera, Kiryat Ono, Sayvon et « Ben Aim ».

Ces positions et régions ont été ciblées par des missiles Khorramchahr 4 et Qadr.

Des médias ont rendu compte de frappes violentes sur les bases américaines au Koweït et des panaches de fumée ont été vus depuis la frontière avec l’Irak.

Dans leur communiqué les Gardiens de la révolution tiennent à rappeler que « leur stratégie offensive repose sur le ciblage de la source de toute agression contre leur territoire et leur souveraineté nationale par des frappes surpassant les frappes précédentes », notant que « les forces armées de la République islamique d’Iran et les Gardiens de la révolution se sont préparés à entrer dans une telle phase ».

Les médias israeliens ont rendu compte après autorisation de la censure militaire que les sirènes d’alerte ont retenti à Bir as-Sabea (Beer Sheva), à Dimona et dans des zones larges du sud et à l’ouest de la mer Morte. Ils ont aussi rapporté qu’un missile s’est écrasé au sud du Néguev et des explosions sans précédent ont été entendues dans la région de Tel Aviv.

Il est aussi question que des fragments de missiles se sont écrasés sur une synagogue à Herziliya à Tel Aviv, causant un incendie.

Dans la journée du vendredi, les médias israéliens ont reconnu qu’un bâtiment à Rehovot, au sud de Tel Aviv, avait été endommagé par une frappe de missile iranienne, précisant qu’il y avait au moins sept blessés.

4462 blessés

Le ministère israélien de la Santé a publié une nouvelle mise à jour des données sur les personnes blessées, indiquant que le nombre de personnes hospitalisées depuis le début de la guerre et de l’agression contre l’Iran samedi dernier s’élève à environ 4 462.

Ces données révèlent que 202 nouveaux cas ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures.

19 vagues de missiles

Le centre israélien d’études et de recherches Alma a indiqué vendredi soir qu’une augmentation sans précédent du rythme des attaques iraniennes contre l’entité d’occupation israélienne avait été enregistrée le 19 mars, avec 19 vagues de missiles balistiques détectées en une seule journée, à un niveau considéré comme le plus élevé par rapport aux taux quotidiens qui prévalaient ces dernières semaines.

Les attaques étaient géographiquement réparties sur plusieurs zones, avec 6 vagues ciblant la région de Tel Aviv et autant dans les localités du nord, tandis que 5 vagues ont touché la zone occupée de Jérusalem et 2 vagues ont été enregistrées vers le sud.

Le centre a précisé que, depuis le début des combats, le nombre total de vagues d’attaques iraniennes s’élevait à 300, ciblant principalement la région centrale, et en particulier la zone métropolitaine de Tel Aviv, qui a concentré la plus grande part avec 117 vagues, suivie de la région sud avec 70 vagues, puis du nord avec 67 vagues, et enfin de la zone occupée de Jérusalem avec 46 vagues.

Selon Alma, une analyse du déroulement quotidien des attaques iraniennes a révélé un changement remarquable : une période de stabilité relative, à un rythme d’environ 10 vagues par jour, a été suivie d’une forte augmentation du rythme des bombardements, reflétant une rupture avec le schéma précédent et une augmentation du niveau de pression sur l’intérieur d’Israël.

En ce qui concerne les victimes civiles, les attaques menées depuis le début de la guerre ont fait 18 morts et plus de 4 002 blessés, à la suite de tirs directs ou d’éclats d’obus lors d’opérations d’interception, sans compter les dégâts considérables causés aux habitations et aux infrastructures, les bombardements continuant de perturber le cours de la vie quotidienne.

Les données publiées indiquent une combinaison continue de frappes concentrées sur la région centrale et d’un élargissement du champ d’action géographique, afin de maintenir la pression sur différentes régions, parallèlement à des signes d’escalade du rythme des attaques dans un contexte d’usure.

Diego Garcia ?

Dans la nuit, le Wall Street Journal a indiqué que l’Iran a lancé deux missiles balistiques de portée intermédiaire en direction de Diego Garcia, une base militaire conjointe américano-britannique d’importance stratégique vitale dans l’océan Indien.

Selon le journal, aucun des deux missiles n’a atteint la base : l’un a connu un dysfonctionnement en vol, et un navire de guerre américain a tenté d’intercepter l’autre à l’aide d’un missile SM-3. On ignore si l’interception a réussi, précise le Journal, citant des responsables américains.

Aucune déclaration n’a été publiée par les autorités iraniennes ou américaines concernant cette attaque.

Source : Divers