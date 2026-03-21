Chiffre record : 55 opérations de la Résistance islamique vendredi

La Résistance islamique au Liban a revendiqué pour le vendredi 55 opérations anti occupation israélienne dans le cadre de la bataille baptisée « al-‘Asf al-Ma’koul » (Paille Rongée), un chiffre record depuis le début du conflit le 1er mars.

Dans l’infographie publiée par Média de guerre, sa tribune médiatique, on précise que les cibles visées sont : 9 bases et casernes, 17 villes et colonies, 4 positions frontalières, 1 drone et 3 positions récemment établies.

A elle seule, la colonie de Kiryat Shmona a été prise pour cible par des salves de roquettes à 7 reprises.

Il précise que les combattants ont repoussé 21 tentatives de progression des soldats ennemis dans les territoires libanais frontaliers où des affrontements ont eu lieu.

Les communiqués précisent aussi que 3 véhicules ont été détruits ou endommages, ainsi que 34 tranchées, un radar naval, un drone et un centre de commandement.

Le radar naval qui a été visé était établi à Ras al-Naqoura.

L’armée ennemie israélienne a annoncé mardi que ses forces avaient entamé une incursion terrestre dans le sud du Liban, dans le but d’établir ce qu’elle a décrit comme une « zone de sécurité », et a indiqué qu’elles étaient positionnées à des « points stratégiques ».