Le pétrole dépasse les 110 dollars face à l’intention de Washington d’envoyer des milliers de soldats dans la région

Les producteurs de pétrole des pays arabes du Golfe ont été contraints d'arrêter des volumes massifs de production en raison de la fermeture du détroit d'Ormuz.

Les prix du pétrole ont bondi d’environ deux dollars lors de séances volatiles le vendredi 20 mars, alors qu’aucun signe d’apaisement ne se manifeste dans la guerre avec l’Iran qui dure depuis trois semaines, tandis que les États-Unis s’apprêtent à déployer des milliers de soldats supplémentaires au Moyen-Orient au cours des prochaines semaines.

Les contrats à terme sur le brut Brent pour livraison en mai ont progressé de 1,9 cent, soit 1,75 %, pour atteindre 110,55 dollars le baril à 13h26 (heure de l’Est des États-Unis). Le brut américain West Texas Intermediate (WTI) pour livraison en avril a grimpé de 2,76 dollars, soit 2,87 %, à 98,90 dollars, tandis que le contrat WTI pour mai s’est établi à 97,59 dollars, en hausse de 2,14 %.

L’intensité de l’agression américano-israélienne contre l’Iran s’est accentuée cette semaine avec le ciblage d’infrastructures énergétiques clés à l’intérieur de l’Iran, lequel a riposté en lançant des attaques contre des pays voisins, notamment l’Arabie saoudite, le Qatar et le Koweït.

Le président américain, Donald Trump, a déclaré jeudi qu’Israël ne ciblerait plus les installations énergétiques, mais les marchés anticipent une prolongation des perturbations de l’approvisionnement suite à ces attaques, estimant qu’il faudra au moins plusieurs semaines pour rouvrir le détroit d’Ormuz.

Ole Hansen, directeur de la stratégie matières premières chez Saxo Bank, a souligné : « Un revirement rapide de la tendance des prix de l’énergie est peu probable car la production a été endommagée. »

Le Brent se dirige vers un gain hebdomadaire d’environ 7 %. En revanche, le WTI a progressé d’environ 0,2 % par rapport à son cours de clôture de vendredi dernier. L’écart entre le WTI et le Brent a atteint mercredi son niveau le plus élevé depuis 11 ans.

Washington prévoit l’envoi de milliers de soldats dans la région

Trois responsables américains ont déclaré à Reuters ce jour que les États-Unis prévoient de déployer des milliers de Marines et de marins supplémentaires au Moyen-Orient. L’un d’eux a précisé que des plans prévoient leur départ des États-Unis environ trois semaines avant la date initialement prévue.

Le secrétaire américain à l’Énergie, Chris Wright, a indiqué que la levée des sanctions sur les cargaisons de pétrole iranien bloquées en mer permettrait l’arrivée des approvisionnements en Asie d’ici trois à quatre jours, faisant écho aux propos tenus jeudi par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, qui clarifiait ces plans.

Bessent avait évoqué la possibilité de puiser davantage dans la Réserve stratégique de pétrole (SPR) des États-Unis. Wright a précisé que ces prélèvements s’effectueraient au cours des prochains mois.

Téhéran : « Nous ne possédons pas de pétrole flottant »

En réponse aux déclarations de Wright, le ministère iranien du Pétrole a affirmé aujourd’hui qu’il ne disposait actuellement d’aucun pétrole brut flottant ou excédentaire destiné au marché.

Le porte-parole du ministère iranien du Pétrole, Saman Qodousi, a déclaré lors d’un point de presse : « À l’heure actuelle, l’Iran ne possède fondamentalement pas de pétrole brut flottant ou de surplus d’offre sur les marchés. »

Il a ajouté : « La déclaration du secrétaire américain au Trésor vise uniquement à donner de l’espoir aux acheteurs et à exercer une influence psychologique. »

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar