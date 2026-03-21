Le Hezbollah riposte aux accusations émiraties et « s’indigne » de la position du ministère libanais des AE

Le Hezbollah a démenti les accusations de l’appareil de sûreté de l’État émirati, lequel a prétendu l’arrestation d’un « réseau terroriste » géré par le Parti et l’Iran aux Émirats Arabes Unis, dénonçant par la même occasion le communiqué du ministère libanais des Affaires étrangères qui s’est empressé d’adopter la version émiratie.

La position du Hezbollah

Dans un communiqué, le Hezbollah a nié « les accusations fabriquées de toutes pièces à son encontre par les autorités de sécurité de l’État des Émirats, et affirme de manière catégorique que ces allégations sont totalement dénuées de fondement et ne reposent sur aucune réalité ou vérité ».

Il a souligné qu’il ne possède « aucune présence à l’intérieur des Émirats ou d’autres pays, sous quelque couverture ou appellation commerciale ou autre ».

Le Hezbollah a placé ces prétentions « dans le contexte de tentatives répétées de nuire au Parti et de ternir son image pour des objectifs désormais clairs et manifestes pour tous ».

Il a également exprimé son indignation face à « l’empressement irresponsable du ministère libanais des Affaires étrangères à adopter ces récits émanant de parties extérieures, et à émettre une condamnation contre une composante libanaise essentielle avant toute vérification, au lieu de faire preuve du minimum de responsabilité nationale, particulièrement à l’ombre de l’agression israélienne brutale que subissent le Liban et son peuple ».

La version des Emirats

L’appareil de sûreté de l’État émirati avait prétendu, le vendredi 20 mars, le démantèlement d’un « réseau terroriste financé et géré par le Hezbollah libanais et l’Iran », et l’arrestation de ses membres. Selon l’agence de presse émiratie (WAM), les éléments du réseau opéraient dans le pays sous une couverture commerciale fictive.

Il a ajouté que ce plan « visait à infiltrer l’économie nationale et à exécuter des projets extérieurs pour déstabiliser la stabilité financière du pays », précisant que le réseau « agissait selon un plan stratégique préétabli avec des parties extérieures pour commettre des crimes de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, en violation flagrante des systèmes économiques et des lois en vigueur, et portant atteinte à la sécurité de la patrie et à ses intérêts supérieurs ».

La réaction du ministère libanais des Affaires étrangères

Par la suite, le ministère libanais des Affaires étrangères dont le ministre appartient à la milice anti-Résistance des Forces Libanaises (FL) a condamné « l’implication du Hezbollah… dans le plan terroriste ayant visé l’État des Émirats Arabes Unis », et a exprimé la « pleine disposition des autorités libanaises à coopérer aux enquêtes afin de punir les auteurs ».

Le communiqué ajoute: « Le ministère des Affaires étrangères et des Émigrés exprime sa vive dénonciation du plan terroriste ayant visé les Émirats Arabes Unis et condamne l’implication du Hezbollah libanais dans ce plan, rappelant la décision du gouvernement libanais du 2 mars 2026 interdisant les activités militaires et sécuritaires du Hezbollah ».

Le communiqué conclut : « Le ministère des Affaires étrangères félicite les services de sécurité émiratis pour leur vigilance, et leur exprime la pleine disposition des autorités libanaises à coopérer aux enquêtes afin de punir les auteurs ».