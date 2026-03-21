L’Iran se dit prêt à aider les navires japonais à traverser le détroit d’Ormuz (agence japonaise)

L’Iran est disposé à aider les navires japonais à emprunter le détroit d’Ormuz, a déclaré le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi à l’agence Kyodo News dans une interview publiée samedi.

Le Japon dépend des importations de pétrole brut en provenance du Moyen-Orient, dont la majeure partie transite par le détroit d’Ormuz, une voie commerciale cruciale pour l’approvisionnement mondial en carburant.

En pratique, l’Iran a bloqué l’accès au détroit en réponse aux frappes menées par Israël et les Etats-Unis, laissant les pays tributaires de cette voie maritime se démener pour trouver des de remplacement et puiser dans leurs réserves.

« Nous n’avons pas fermé le détroit. Il est ouvert », a contesté M. Araghchi, lors d’une interview téléphonique avec l’agence japonaise Kyodo News vendredi.

Selon lui, les pays qui attaquent l’Iran font face à des restrictions, mais d’autres se voient offert une assistance.

L’Iran est préparé à assurer des traversées en toute sécurité pour le Japon, a-t-il ajouté.

La quatrième économie mondiale est le cinquième plus grand importateur de pétrole, dont 95% vient du Moyen-Orient et 70% passe par le détroit d’Ormuz.

Lundi, Tokyo a annoncé commencer à puiser dans ses réserves stratégiques de pétrole, qui sont parmi les plus importantes au monde, équivalant à 254 jours de consommation intérieure.

Les membres de l’Agence internationale de l’énergie ont convenu, le 11 mars, d’utiliser leurs stocks de pétrole pour atténuer la flambée des prix provoquée par la guerre au Moyen-Orient, ce qui représente de loin la plus vaste opération de ce type jamais menée.

Source : AFP