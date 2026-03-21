Destruction massive à Rishon LeZion suite à la chute d’un missile iranien. La poursuite de la guerre accentuera la destruction des bases de l’ennemi, assure le CGRI

La télévision iranienne a annoncé, ce samedi à l’aube, le lancement d’une nouvelle salve de missiles en direction des territoires occupés. Simultanément, le commandement du Front intérieur israélien a déclenché une alerte précoce après avoir détecté des tirs de missiles depuis l’Iran visant de vastes zones dans les territoires palestiniens occupés.

Les médias israéliens ont rapporté que l’un des missiles iraniens « était équipé d’une tête à sous-munitions », entraînant la chute de débris et de têtes explosives dans plusieurs secteurs du centre des territoires occupés, notamment à Tel-Aviv.

Selon les rapports des médias israéliens, « une tête de missile explosive s’est abattue dans une zone du centre d’Israël, infligeant des frappes directes sur plusieurs bâtiments de la ville de Rishon LeZion, au sud de Tel-Aviv ».

Les médias israéliens ont ajouté que « les équipes de secours se sont précipitées sur plusieurs sites en réponse à des signalements de blessés causés par les têtes explosives d’un missile à sous-munitions ».

De son côté, l’armée d’occupation israélienne a annoncé avoir reçu des rapports faisant état de blessés dans le centre du pays. La radio de l’armée de l’ennemi a également cité le maire de « Rishon LeZion », affirmant que la ville a subi des destructions massives en plusieurs points.

بالفيديو | أضرار في مبان في "تل أبيب" الكبرى بعد استهدافها بصاروخ انشطاري إيراني، صباح اليوم pic.twitter.com/I8SUUMBXCv — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 21, 2026

Lancement de la 71ème vague de l’opération « Promesse Tenue 4 »

Le Corps des Gardiens de la révolution (CGRI) a précisé avoir ciblé Tel-Aviv et Rishon LeZion avec des missiles ultra-lourds de précision Emad, des missiles à têtes multiples Ghadr et des drones kamikazes.

Et d’ajouter: Nous avons détruit des sites au sein des bases d’Ali Al-Salem, d’Al-Kharj et de Victory à l’aide de drones et de missiles lourds, dans le cadre d’une stratégie d’usure progressive.

Le CGRI a en outre diffusé, ce samedi matin, les images de lancements de missiles lors de la 71ème vague de l’opération « Promesse Tenue 4 ».

S’adressant aux Iraniens, il a dit: « Ô noble peuple iranien… Tout en vous présentant nos vœux à l’occasion de l’Aïd el-Fitr et de Norouz, vos fils au sein des Gardiens de la révolution sont fiers d’avoir infligé la première gifle de feu dès les premières heures de la nouvelle année.

Sous le commandement de Dieu Tout-Puissant et au cri de « Ya Sahiba al-Zaman ( l’Imam Mahdi ) », nos missiles ont ciblé le corps épuisé et condamné de l’entité sioniste ainsi que l’armée du terrorisme américain. »

Des drones de l’armée iranienne ciblent des infrastructures israéliennes

Ces frappes interviennent alors que le communiqué n°37, publié à l’aube par les relations publiques de l’armée iranienne, a annoncé : « Des drones appartenant à l’armée iranienne ont ciblé les infrastructures militaires de l’entité sioniste dans les territoires occupés, notamment les réservoirs de carburant et les zones de stationnement des avions ravitailleurs de chasseurs à l’aéroport Ben Gourion. »

Le communiqué précise que : « Malgré la censure stricte imposée par l’entité sioniste, les attaques répétées de l’armée et du Corps des Gardiens de la révolution contre les installations militaires ont gravement impacté les opérations de ravitaillement, les services au sol et le trafic aérien à l’aéroport Ben Gourion. De plus, ces frappes ont entravé le déplacement des forces militaires, les contraignant à utiliser le réseau ferroviaire, ce qui pourrait mettre en danger la vie des civils. »

Le texte souligne également que « la possession d’une banque de cibles vaste et complète à l’intérieur des territoires occupés permet aux forces armées de poursuivre les attaques de drones. Ces opérations et frappes d’envergure se poursuivront en profondeur sur ces territoires jusqu’à ce que la menace pesant sur le peuple iranien soit levée. » Enfin, le communiqué rappelle que l’aéroport Ben Gourion, outre ses réservoirs et ses avions ravitailleurs, abrite des unités spéciales et des installations de l’armée de l’air, et se situe à proximité immédiate des industries aéronautiques et des centres de maintenance des chasseurs de l’armée sioniste.

CGRI : La poursuite de la guerre accentuera la destruction des bases de l’ennemi

Pour sa part, le porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfaghari, a affirmé que « les ennemis de l’Iran sont conscients que la poursuite de la guerre ne fera qu’ajouter des ruines à leurs bases déjà dévastées, lesquelles seront impossibles à reconstruire ».

Il a souligné que « l’arbre de la Révolution islamique est devenu une entité aux racines profondes, puissante et incassable », précisant que « la douleur endurée par le peuple iranien ne signifie pas une faiblesse, mais constitue au contraire un moteur pour infliger des frappes encore plus sévères lors des confrontations ».

Et d’ajouter : « les forces armées iraniennes ne permettront ni la régénération de la puissance de l’ennemi, ni la restauration de ses capacités. Il a martelé que la voie vers sa défaite passe par l’option de la résistance, et que le basculement du rapport de force est désormais flagrant, servant d’ultime avertissement aux adversaires ».

Le porte-parole a également indiqué que « la poursuite de la guerre est liée au maintien de l’option de l’agression contre l’Iran », prévenant que « les crimes commis ne resteront pas impunis ».

Enfin, il a relevé que l’exécution précise des opérations offensives et défensives a révélé l’étendue des capacités de l’Iran et son influence dans l’espace aérien de l’ennemi, dans le cadre de ce qu’il a qualifié de « trajectoire de supériorité » empruntée par les forces armées iraniennes.