L’Iran riposte aux attaques meurtrières contre Ilam et Natanz : des missiles sur Dimona et Arad : au moins 20 tués et des dizaines de blessés

Les missiles iraniens ont fait mal en « Israël » ce samedi. Deux régions du Néguev au sud de l’entité sioniste ont été frappées de plein fouet par des missiles : Dimona où se trouve la centrale nucléaire du même nom et la ville d’Arad.

La double attaque iranienne a été réalisée après le martyre de 60 Iraniens tués dans une attaque américano-israélienne dans le gouvernorat d’Ilam à l’ouest de l’Iran, et une attaque contre la centrale nucléaire d’enrichissement de Natanz.

La frappe la plus douloureuse est celle d’Arad.

Dans la soirée, un missile balistique hypersonique s’est écrasé dans un quartier habité par des juifs hassidiques dans cette ville, tuant au moins 20 personnes et en blessant 75, selon les médias israéliens. Une vingtaine de bâtiments ont été détruits ou endommagés. 150 familles devraient être évacués du quartier sinistré, a indiqué son maire.

Des médias israéliens ont estimé dans un premier temps que c’est un missile balistique hypersonique d’une ogive de 500 kg qui s’est écrasé sur Arad.

Les défenses aériennes israéliennes ont essayé plusieurs fois d’intercepter le missile iranien qui s’est écrasé sur Arad, ont-ils assuré.

Dimona: un centre de recherche

Avant Arad, les défenses israéliennes n’ont pu intercepter un autre missile qui a frappé la ville de Dimona, également au sud du pays et siège de la centrale nucléaire du même nom.

Un bâtiment s’est effondré et un dépôt de gaz a été touché faisant craindre une fuite. La chaine israélienne 12 a fait état de 47 blessés. 485 personnes ont été évacués.

Un responsable a révélé pour l’agence Fars News que le missile de Dimona a frappé les bâtiments de recherche et de technologie.

La télévision iranienne a indiqué que cette frappe est une riposte à l’attaque contre l’installation de Natanz.

« L’attaque contre Dimona est une tentative iranienne d’imposer une stratégie de dissuasion, et des discussions sont en cours au sein des instances de sécurité et militaires, en coordination avec la partie américaine, concernant les scénarios de fin de guerre », selon Chaine 12.

Le cabinet israélien a tenu une réunion téléphonique d’urgence suite à la frappe d’Arad, à l’issue de laquelle le Premier ministre israélien benjamin Netanyahu a déclaré : cette nuit a été très difficile pour la bataille pour notre avenir mais nous sommes déterminés à frapper nos ennemis sur tous les fronts »

« Le ciel d’Israël sans défense »

Après la frappe de Dimona, le chef de la force aérospatiale du CGRI Majid Moussawi a déclaré : « à partir de ce moment, j’annonce notre supériorité balistique sur le ciel des territoires occupés. Les nouvelles tactiques et les systèmes de tirs utilisés terroriseront les dirigeants israéliens et américains. »

Et de conclure : « Cette nuit, le ciel des territoires au sud restera flamboyant pendant des heures ».

Pour sa part, le président du Parlement iranien Mohamad Baqer Qalibaf a écrit sur X : « Si le régime israélien ne parvient pas à intercepter les missiles dans la zone fortement fortifiée de Dimona, c’est un signe concret de l’entrée dans une nouvelle phase de la bataille. »

« Le ciel d’Israël est sans défense. Il semble que le moment soit venu de mettre en œuvre les plans préparés à l’avance. Joyeux Nowruz au peuple iranien », a-t-il tweeté aussi.

Le missile Qaher

Dans son communiqué rendant compte de la vague 73 de l’opération Promesse Tenue 4, le CGRI a indiqué avoir visé dans les territoires occupés les régions de « Dimona, Arad, Bir as-Sabaa (Beer Sheva) et Kiryat Gat ».

Le CGRI a aussi annoncé l’entrée en action du missile hypersonique Qaher 1 doté d’une ogive de 6 tonnes.

60 martyrs à Ilam

Dans la journée du dimanche, une attaque américano-israélienne contre le gouvernorat d’Ilam à l’Ouest de l’Iran avait causé le martyre de 60 personnes, « dont un bébé de six mois, un scientifique éminent, des éléments des forces militaires et sécuritaires, des gardes-frontières ainsi que des civils », selon le gouverneur.

A l’aube de dimanche, une famille a succombé dans une attaque sur la région de Ramser au nord de l’Iran.

Samedi, une attaque sur des bâtiments résidentiels dans la région de Kianchahr dans le gouvernorat de Kilan avait aussi fait des martyrs et des blessés.

Des scènes de liesse ont eu lieu dans les manifestations organisées dans la nuit dans plusieurs villes iraniennes dont la capitale Téhéran après l’attaque contre Dimona.

Source : Divers