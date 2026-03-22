Liban : La Résistance cible les soldats et les véhicules de l’occupation dans les villages frontaliers. Des bases sous le feu de la Résistance à Haïfa, Tibériade et Safed

La Résistance Islamique au Liban a annoncé, ce dimanche, l’exécution d’une série d’opérations visant les rassemblements de soldats et de véhicules de l’armée d’occupation israélienne infiltrés en territoire frontalier libanais.

La Résistance Islamique a déclaré avoir ciblé, par des salves de roquettes, un rassemblement de soldats et de véhicules de l’ennemi sur la colline d’Al-Khazzan dans la localité frontalière d’Adaisseh, ainsi qu’un autre rassemblement à Jabal Warda, dans la localité frontalière de Markaba, au sud-Liban.

La Résistance a également visé à trois reprises, par des missiles et des obus d’artillerie, un rassemblement de l’armée israélienne sur la colline de Mhaysebat, au sud du projet du village de Taybeh.

Au sein même du projet de Taybeh, un rassemblement israélien a été frappé par une volée de roquettes, tandis qu’un autre, situé à Khirbet al-Kassif au sud-ouest de la localité, a été ciblé par des tirs d’artillerie.

Par ailleurs, dans la ville de Khiam, la Résistance a visé un rassemblement de soldats de l’occupation, ainsi que deux autres positions de l’occupation au site de Hamames et à Khallet al-Assafir, au sud de la ville, par des salves de roquettes.

Des bases israéliennes sous le feu de la Résistance à Haïfa, Tibériade et Safed

Parallèlement, la Résistance Islamique a poursuivi ses opérations militaires diversifiées contre les positions et les soldats de l’ennemi israélien dans le nord et le sud des territoires occupés, incluant des salves de missiles de précision, des drones d’attaque et des obus d’artillerie.

Le samedi 21 mars, la Résistance a annoncé avoir ciblé plusieurs bases et sites militaires de l’armée de l’ennemi israélien dans le nord des territoires occupés, via des salves de missiles et une escadrille de drones d’attaque.

Elle a précisé que les opérations ont inclus le ciblage de la base de Philon au sud de Rosh Pina par une salve de missiles, ainsi que la base du carrefour Golani à l’ouest du lac de Tibériade par une salve similaire.

Le quartier général du commandement de la région Nord de l’armée de l’ennemi israélien (base Dado), au nord de la ville occupée de Safed, a également été visé pour la seconde fois par une salve de missiles.

De plus, les attaques ont atteint la base de Naftali à l’ouest du lac de Tibériade, le système de défense aérienne à Ma’alot-Tarshiha et la caserne de Shomera, par des salves de missiles successives.

Dans le même contexte, la Résistance a annoncé avoir ciblé la base de défense aérienne de Zeev dans la ville occupée de Haïfa, à l’aide d’une escadrille de drones d’attaque.

Ciblage de la base de Beit Lid

La Résistance a en outre diffusé des images de l’opération ciblant la base israélienne de Beit Lid, à l’est de Netanya, avec une salve de missiles qualitatifs.

Ces opérations s’inscrivent dans la continuité de la riposte de la Résistance Islamique face aux tentatives d’incursion des forces d’occupation en territoire libanais. Elle continue de cibler les rassemblements ennemis sur les lignes de front des villages frontaliers et les sites adjacents à la frontière, engageant parfois des combats à bout portant dans certaines zones.