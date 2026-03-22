La Résistance Islamique en Irak : 21 opérations en 24 heures contre les bases de l’occupation

La Résistance Islamique en Irak a annoncé, dans un communiqué ce dimanche, l’exécution de 21 opérations en 24 heures à l’aide de dizaines de drones et de missiles, ciblant les « bases de l’occupation en Irak et dans la région ».

Le correspondant d’Al-Mayadeen en Irak avait précédemment rapporté avoir entendu des déflagrations à Erbil, au Kurdistan irakien.

Notre correspondant a également fait état, tard samedi, d’une attaque visant le consulat américain à Erbil. Il a en outre signalé une attaque par drones ayant ciblé la base américaine « Victory » à Bagdad, ainsi que le ciblage du camp de soutien logistique de l’ambassade américaine, aux abords de l’aéroport de la capitale, par des roquettes de type Katioucha.

La Résistance irakienne cible continuellement les bases et les intérêts américains en Irak et dans la région depuis le début de la guerre contre l’Iran, tandis que les forces américaines agressent les centres de commandement et de coordination du Hachd al-Chaabi dans plusieurs zones du pays.