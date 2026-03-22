Chute de missiles iraniens à sous-munitions au centre de l’entité sioniste. Le CGRI modifie les tactiques du champ de bataille. Un F15 ciblé près d’Ormuz

Un missile iranien à sous-munitions détruit un bâtiment au centre de l'entité sioniste, le 22 mars 2026

Les médias israéliens ont annoncé que 20 personnes ont été blessées lors de la chute de missiles iraniens, ce dimanche, sur la zone du centre.

Un missile à sous-munitions a frappé un véhicule à Tel-Aviv, tandis qu’un autre s’est abattu dans la cour d’un immeuble à Ramat Gan.

مشاهد جديدة.. مقذوفات إيرانية تتناثر من صاروخ انشطاري، وتضرب عددًا من المواقع في "تل أبيب" و"بتاح تكفا" ومحيطهما. pic.twitter.com/ZoxJVP3NNe — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 22, 2026

Les médias israéliens ont également fait état de la chute de plusieurs missiles à sous-munitions iraniens dans la région centrale, en plus de trois blessés signalés au sud de Tel-Aviv et de destructions massives à Petah Tikva.

اندلاع حريق هائل في مبنى وسط "تل أبيب" بعد سقوط صاروخ انشطاري إيراني. pic.twitter.com/TauSUR1AeL — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) March 22, 2026

Le CGRI modifie les tactiques du champ de bataille

Entre-temps, le commandant du quartier général Khatam Al-Anbiya a affirmé, ce dimanche, que la doctrine des forces armées pour la défense de l’Iran est passée du statut défensif à l’offensive.

Le général Abdollahi a fait état de « la modification des tactiques du champ de bataille conformément à cette doctrine ».

Et de renchérir : « Les forces armées, en tirant parti des capacités de jeunes scientifiques brillants animés par l’esprit du Jihad, ont produit et produisent des équipements et des armes sophistiqués sur lesquels nous compterons pour renverser totalement les calculs de l’ennemi ».

« Les ennemis criminels de l’Iran islamique ont perçu une partie de ces capacités sur le champ de bataille; ce processus se poursuit et nous créerons de nouvelles surprises sur le terrain », a-t-il promis.

Pour le général Abdollahi, « l’Iran puissant, ses forces armées et notre peuple unique, courageux, lucide et résistant, ont démontré avec mérite à leurs ennemis leur force et leur présence sur le terrain depuis le début de l’agression jusqu’à présent ».

« L’harmonie nationale et la cohésion historique entre la nation combattante et les chères forces armées iraniennes, sous l’obéissance totale au Guide de la Révolution Islamique, annoncent la réalisation d’autres victoires à l’avenir ».

L’armée iranienne cible un F15

Pour sa part, le commandement de la défense aérienne au sein de l’armée iranienne a annoncé, ce dimanche matin, avoir ciblé un F-15 :

« Il y a quelques heures, l’un des avions agresseurs de l’ennemi de type F-15, présent dans l’espace aérien des côtes sud du pays et à proximité de l’île d’Ormuz, a été ciblé par un missile tiré par les systèmes sol-air des forces de défense aérienne de l’armée, après avoir été repéré et traqué ».

« Une enquête a été ouverte pour déterminer le sort de l’appareil », a-t-on précisé de même source.