L’Iran : « Washington ne connaît pas nos capacités et les verra sur le terrain »

Les Gardiens de la Révolution iraniens ont averti aujourd’hui que l’Iran répondra à toute attaque visant son secteur électrique en ciblant les centrales électriques israéliennes, ainsi que les centrales alimentant les bases américaines dans les pays de la région.

Dans un communiqué, le CGRI a déclaré : « Le président des États-Unis, menteur, terroriste et tueur d’enfants, prétend que les Gardiens de la Révolution islamique ont l’intention de cibler les stations de dessalement d’eau dans la région pour faire souffrir les peuples. »

Le texte souligne que « c’est cette armée américaine agressive et hostile aux peuples qui a commencé la guerre en tuant des enfants, causant la mort de 180 enfants dans des écoles primaires. Elle a jusqu’à présent ciblé cinq installations hydrauliques, dont une station de dessalement sur l’île de Qeshm », affirmant que « les Gardiens de la Révolution n’ont jamais commis de tel acte jusqu’à présent ».

Le CGRI a ajouté que c’est le président américain « qui a menacé de cibler les centrales électriques en Iran. Il est naturel que le ciblage de l’électricité entraîne l’interruption de nombreux services humanitaires tels que les hôpitaux, les centres de secours, les réseaux d’eau et les stations de dessalement, ce qui constitue un acte inhumain ».

Le communiqué précise : « Ce que nous avons fait, c’est annoncer notre décision : en cas de ciblage de nos centrales électriques, l’Iran ripostera en visant les centrales de l’entité occupante, ainsi que celles des pays de la région qui alimentent les bases américaines, en plus des infrastructures économiques, industrielles et du secteur de l’énergie où les Américains détiennent des parts. Nous le ferons sans aucun doute. »

Et de renchérir: « Vous avez ciblé nos hôpitaux et nous ne l’avons pas fait, vous avez ciblé nos centres de secours et nous ne l’avons pas fait, vous avez ciblé nos écoles et nous ne l’avons pas fait. Mais si vous ciblez l’électricité, nous ciblerons l’électricité. Nous sommes déterminés à répondre à toute menace à un niveau qui assure la dissuasion, et nous le ferons. Les États-Unis ne connaissent pas nos capacités, ils les verront sur le terrain. »

Le président américain Donald Trump avait menacé, le samedi 20 mars, de cibler les centrales électriques iraniennes si Téhéran ne rouvrait pas totalement le détroit d’Ormuz à tous les navires dans un délai de 48 heures.

Source : Traduit à partir d'AlAkhbar