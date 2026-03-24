Shahbaz Sharif à Pezeshkian : L’Iran a le droit à la légitime défense et nous sommes à ses côtés

Le Premier ministre pakistanais, Shahbaz Sharif, a exprimé lundi ses regrets suite à l’attaque contre l’Iran et aux milliers de morts et de blessés parmi les citoyens et les responsables iraniens.

Lors d’un entretien téléphonique avec le président iranien Massoud Pezeshkian, M. Sharif a remercié l’Iran pour sa réaction positive, notamment pour avoir facilité le passage des navires pakistanais dans le détroit d’Ormuz.

Il a appelé les pays islamiques « à unir leurs efforts pour réduire les tensions et rétablir la stabilité, insistant sur le droit légitime de l’Iran à la légitime défense ». Il a également souligné que « son pays a toujours soutenu et continue de soutenir l’Iran ».

L’Iran et le Pakistan partagent une longue frontière, ce qui favorise une coopération constante sur les plans sécuritaire, économique et politique.

Les deux pays coopèrent sur des questions telles que « la sécurité des frontières, la lutte contre la contrebande et les groupes armés, ainsi que sur des projets économiques comme les oléoducs et gazoducs et les échanges commerciaux ».

Source : Médias