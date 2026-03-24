Les défenses aériennes israéliennes perdent en efficacité. Risques d’épuisement des stocks (Médias)

Depuis les attaques aux missiles iraniens contre les deux villes israéliennes Dimona et Arad, la semaine passée, des médias israéliens et internationaux constatent que la capacoté des missiles iraniens à pénétrer les défenses aériennes illustrent un épuisement de stocks de missiles intercepteurs.

Selon des médias israéliens, les Iraniens peuvent lancer 10 missiles par jours sur les territoires occupés, ce qui augure une escalade de longue durée.

Le New York Times a dit « appréhender l’aggravation d’un épuisement des stocks de missiles intercepteurs de l’armée israélienne dans les semaines à venir si la guerre s’éternise ».

De même, le site web américain Semaphore a rapporté, citant un responsable américain, qu’« Israël » avait informé les États-Unis que son stock de missiles intercepteurs destinés à contrer les missiles balistiques était en train de s’épuiser.

Même constat de défaillance dans une tribune publiée par le quotidien italien La Repubblica. Son correspondant militaire Gianluca De Vio affirme que le système de défense aérienne israélien montre des signes de détérioration et perd en efficacité face aux attaques de grande envergure lancées par l’Iran.

De Vio note que les Gardiens de la révolution iraniens ont utilisé leurs armes les plus récentes et les plus puissantes, et que leurs munitions à fragmentation continuent de pénétrer les défenses aériennes israéliennes.

Il ajoute : « Tel Aviv réduit progressivement son utilisation des systèmes Arrow 3, les seuls capables d’intercepter un barrage de munitions à fragmentation, mais le stock de ces systèmes est extrêmement limité.»

Il poursuit : « Quatre-vingts missiles ont été utilisés pour repousser la première frappe de représailles iranienne, alors qu’une cinquantaine avaient été utilisés lors d’un conflit en juin 2025. »

Il a souligné que « l’armée israélienne, confrontée à une pénurie de missiles Arrow 3, s’appuie de plus en plus sur le système de défense aérienne Fronde de David, mais ce système détruit les projectiles entrants à la fin de leur trajectoire, ce qui est souvent trop tard pour empêcher le lancement de munitions à fragmentation. »

Une production lente

De Vio souligne que « la production est lente et il faut trois ans pour reconstituer les stocks.»

Il en est de même pour la situation des forces américaines, le correspondant italien a confirmé que « les inquiétudes grandissent au sein du Pentagone quant à la perte de capacité de défense antimissile, et ces inquiétudes préoccupent les États du Golfe. Les États-Unis ont déployé des batteries du système de défense antimissile THAAD et des missiles intercepteurs Standard SM-3 embarqués sur navires, en plus de plusieurs batteries de Patriot PAC-3. »

Il a poursuivi : « Au cours des 36 premières heures seulement, ces forces ont lancé un nombre considérable de missiles : 80 missiles THAAD, contre 150 en juin (2025), soit un tiers du total des missiles disponibles. La production de ces missiles n’excède pas 40 par an, et ils ne seront pas remplacés avant 2030.

Plus de 14 mille demandes d’indemnisation

En outre, le ministère israélien de la Défense a rendu compte que 153 Israéliens ont été blessés ces dernières 24 heures ce qui porte le bilan à 4713 depuis le début de la guerre.

Pour sa part, le ministère de la Construction et du Logement a annoncé que 278 appartements résidentiels situés dans les villes de Dimona et d’Arad ont été endommagés par les missiles iraniens qui ont frappé ces deux villes du sud d’Israël la semaine passée.

D’après les informations disponibles, depuis le début du conflit, environ 4 200 personnes ont été évacuées vers 32 hôtels en raison de la dégradation de la situation sécuritaire, et plus de 14 000 demandes d’indemnisation pour dommages matériels ont été déposées.

« Hier, 14 344 demandes avaient été soumises au fonds d’indemnisation pour dommages matériels, et ce chiffre ne prend pas en compte l’ensemble des dégâts à Dimona et Arad », indiquent des médias israéliens.

Source : Médias