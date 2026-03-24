L’armée israélienne torture un bébé palestinien avec des mégots de cigarettes et des objets tranchants-Vidéo

Dans un incident choquant, un bébé palestinien de 18 mois a subi de brutales tortures de la part des forces d’occupation israéliennes dans le camp de réfugiés de Maghazi, au centre de la bande de Gaza, afin de contraindre son père à avouer.

Selon la famille, le calvaire a commencé lorsque le père, Ousama Abu Nasser, a emmené son fils de 18 mois dans un magasin situé à l’est du camp pour acheter des produits de première nécessité. Soudain, il s’est retrouvé sous le feu des forces israéliennes près de la barrière de séparation, ce qui l’a forcé à s’approcher des soldats.

La mère a déclaré que les soldats ont contraint le père à laisser son enfant au sol et à se rendre immédiatement à un point de contrôle militaire voisin, où il a été déshabillé et interrogé. L’enfant a été séparé de son père avant l’arrivée des militaires.

Durant sa détention, le bébé a subi des violences physiques, notamment des brûlures à l’aide de mégots de cigarettes et des coups portés avec des objets tranchants, dont un clou enfoncé dans sa jambe, dans le but de faire pression sur son père.

Le soir même, la famille a reçu un appel de la Croix-Rouge les informant qu’ils avaient récupéré l’enfant au marché d’Al-Maghazi, pour découvrir avec stupeur les signes visibles de torture qu’il portait.

Quelques heures plus tard, le bébé a été libéré, tandis que son père reste en détention.

Plusieurs médecins ont examiné l’enfant et ont confirmé que ses blessures n’étaient pas dues à des tirs d’armes à feu, mais à des actes de torture commis avec des objets tranchants et des mégots de cigarettes.

Source : Médias