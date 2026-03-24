Liban : 117 opérations anti-israéliennes de la Résistance islamique en 2 jours. Images du Hermes 450 abattu

Depuis dimanche, la résistance islamique au Liban a revendiqué 117 opérations anti israéliennes.

Dans l’infographie diffusée par sa tribune médiatique Média de guerre, elle précise que 63 opérations ont été réalisées dimanche 22 mars, dont 37 dans les territoires libanais et 26 en territoire palestinien occupé.

Au cours de ces opérations, elle a visé 8 bases et casernes, 4 positions récemment établies en territoire libanais, 11 positions frontalières, 7 villes et colonies. Elle indique aussi avoir affronté 33 tentatives de progression de l’armée ennemie.

Dans le bilan de lundi, il est question de 54 opérations dont 25 en territoire libanais et 29 en territoire palestinien occupé.

Pendant ces opérations ont été visées

2 bases et 6 casernes militaires israéliennes. L’une de ces casernes est celle de Liman située au nord de la colonie de Nahariyya.

2 positions récemment établies et 15 positions frontalières

6 villes et colonies.

23 tentatives de progression de l’armée d’occupation ont été affrontées.

Le centre israélien « Alma » a rapporté que depuis le 2 mars « 779 vagues d’attaques ont été lancées par le Hezbollah ». Yediot Ahronoth estime que ce chiffre constitue une moyenne bien élevée.

Média de guerre a en outre diffusé les images du ciblage avec une salve des roquettes d’un rassemblement de militaires ennemis israéliens dans la position de Misgav Am et la colonie de Zar’it au nord de la Palestine occupée, le 22 mars.

Il a aussi diffusé les images des opérations du 21 mars contre la colonie de Nahariyya et les défenses aériennes dans la colonie de Ma’alot-Tarshiha au nord de la Palestine occupée, via des salves de roquettes.

Il avaut publié dimanche les images du drone israélien Hermes 450 abattu dans le ciel de la localité de Bint Jbeil au sud du Liban.

Dans ses communiqués, la Résistance islamique a réaffirmé son engagement à défendre son territoire et son peuple face à la poursuite des attaques de l’occupation israélienne, soulignant que ses opérations ciblent des sites militaires en réponse à ces attaques et pour empêcher l’ennemi de poursuivre son agression contre le Liban.

Source : Divers