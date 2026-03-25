Le Conseil des ministres irakien autorise les forces armées et les Forces des Hashd alShaabi à riposter et à se défendre

Le Premier ministre irakien, Mohammad Shia al-Sudani, a présidé mardi une réunion d’urgence du Conseil de sécurité nationale afin d’examiner les répercussions de l’escalade militaire dans la région et son impact sur la souveraineté du pays.

Dans une décision importante, le Conseil a autorisé « les Forces des Hashd alShaabi et les autres forces de sécurité à opérer conformément au principe du droit de riposter et de se défendre contre les attaques militaires visant leurs quartiers généraux.

Cette décision affirme « le droit des forces armées, dans toutes leurs formations, de riposter et de se défendre par tous les moyens possibles face à de graves violations de la souveraineté ».

La réunion a souligné que « les forces de sécurité s’acquittent de leurs devoirs nationaux en maintenant la sécurité et la stabilité, conformément à la Constitution et à la loi. Cela inclut les Forces des Hashd alShaabi, qui constituent un pilier de notre système de sécurité nationale. Par conséquent, chacun a l’obligation de protéger les membres de cette force de sécurité et de ne permettre à aucune entité ou parti au sein des Forces de mobilisation populaire d’agir en dehors du cadre légal ».

Actions diplomatiques et juridiques

Sur le plan diplomatique, le Conseil a chargé le ministère des Affaires étrangères de déposer « une plainte formelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies pour condamner les attaques et exiger leur cessation ».

Le gouvernement a également décidé de convoquer « le chargé d’affaires américain et l’ambassadeur iranien afin de leur remettre des notes de protestation officielles concernant le ciblage des quartiers généraux des Forces des Hashd alShaabi à Anbar par les forces américaines et à Erbil par les forces des Gardiens la révolution islamique..

La réunion a souligné que « l’État, par l’intermédiaire de ses autorités constitutionnelles, détient le droit exclusif de décider des questions de guerre et de paix », et a averti que « toute entité ou personne tentant d’usurper ce droit s’exposerait à des sanctions légales sévères ».

Le Conseil a également appelé les responsables de la sécurité à assumer leurs responsabilités et à poursuivre les auteurs des attaques contre les missions diplomatiques et les institutions officielles, affirmant que « nul n’est au-dessus des lois ».

La Résistance islamique en Irak poursuit ses opérations militaires contre les « bases ennemies en Irak et dans la région, conformément à son devoir religieux et en réparation du sang versé par le Guide suprême, l’imam Sayyed Ali al-Husseini Khamenei ». De même, l’agression américano-israélienne continue de cibler le quartier général des Forces des Hashd alShaabi en Irak, ce qui a entraîné la mort et des blessures parmi les personnes, y compris parmi les dirigeants.

Source : Médias