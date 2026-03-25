Communiqué du Secrétaire Général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem

Le secrétaire général du Hezbollah, Cheikh Naïm Qassem a publié, ce mercredi 25 mars, un communiqué dans lequel il a affirmé que l’agression américano-israélienne actuelle n’est pas une simple escalade, mais l’exécution du projet d’expansion territoriale du « Grand Israël ».

Dénonçant les violations systématiques de l’accord de novembre 2024 par l’ennemi, il a justifié les tirs de roquettes comme une nécessité défensive vitale pour préserver la souveraineté du Liban.

Tout en appelant à une unité nationale absolue et en exhortant le gouvernement à ne pas criminaliser la résistance, Cheikh Qassem a réitéré son refus de toute négociation sous le feu, présentant la Résistance comme l’unique espoir de libération face à une offensive qui vise, selon lui, à l’anéantissement de l’identité libanaise.

Voici le communiqué intégral de cheikh Qassem:

« Il n’est plus secret pour personne qu’il existe un projet américano-israélien dangereux, celui du « Grand Israël », fondé sur l’occupation et l’expansion de l’Euphrate au Nil, incluant le Liban.

L’agression israélo-américaine contre le Liban ne s’est pas arrêtée le 27/11/2024, et l’ennemi israélien n’a pas respecté l’accord ; au contraire, il a poursuivi son agression de manière continue sur une période de quinze mois.

Il est devenu clair que nous sommes face à deux choix : soit la reddition et la renonciation à la terre, à la dignité, à la souveraineté et à l’avenir de nos générations, soit la confrontation inévitable et la résistance à l’occupation pour l’empêcher d’atteindre ses objectifs.

Le timing choisi par la Résistance pour répondre à l’agression et défendre le Liban a privé l’ennemi israélien de l’opportunité de nous surprendre, l’a empêché de s’en prendre isolément au Liban, et a fait tomber toutes les prétentions de « prétextes », car une salve de roquettes ne justifie pas une guerre ; bien plus, les prétextes n’ont plus de sens alors que l’agression dure depuis quinze mois.

La Résistance a préparé l’équipement adéquat, prouvé son efficacité et son mérite, et la jeunesse combattante et sacrifiée a livré les plus belles épopées d’héroïsme, d’honneur, de patriotisme et de dignité. Ils sont déterminés à continuer sans plafond et prêts à se sacrifier sans limites ; ils sont désormais le symbole éclatant du patriotisme et la lumière de la libération prochaine.

Quant au peuple de la Résistance, ce sont les plus nobles et les plus généreux de la terre. Ils se sont déplacés comme une contribution au Jihad, ont enduré en tant que sacrifiés et résistants, ont offert la chair de leur chair avec fierté et satisfaction, et ont subi les plus grandes souffrances loin de leurs maisons et de leur vie normale pour bâtir un avenir libre et honorable pour leur patrie et leurs enfants.

L’agression est le problème et le danger, la Résistance est l’espoir et la libération.

La responsabilité de faire face à l’agression est une responsabilité nationale incombant à tous : gouvernement, peuple, armée, forces vives, communautés, partis et chaque citoyen.

L’agression israélo-américaine veut dépouiller le Liban de sa force et contrôler ses politiques ainsi que l’avenir de ses fils. Elle veut dérober au Liban sa souveraineté et son indépendance par ses exigences visant à provoquer la sédition et les combats internes, à légitimer l’occupation israélienne et à empêcher l’armée de s’armer et de défendre la patrie… La riposte est une responsabilité nationale.

Lorsque la question du monopole des armes est soulevée pour répondre à l’exigence d’Israël alors que l’occupation et l’agression se poursuivent, c’est un pas sur le chemin de la disparition du Liban et de la réalisation du rêve du Grand Israël.

Et lorsque la négociation avec l’ennemi israélien est proposée sous le feu, c’est une imposition de la reddition et une spoliation de toutes les capacités du Liban, sans compter que la négociation est, par principe, rejetée avec un ennemi qui occupe la terre et agresse quotidiennement.

Il n’y a pas de « guerre des autres » sur la terre du Liban, mais bien une guerre d’Israël et des USA contre le Liban, face à laquelle se dressent la Résistance, le peuple, l’armée, les personnes d’honneur, les patriotes et les forces croyant en l’indépendance du Liban et sa libération.

Nous sommes dans une bataille défensive pour le Liban et ses citoyens ; ceux qui tombent en martyrs sont l’élite des hommes, des jeunes, des femmes et des enfants de notre patrie, et ce que nous libérons est la terre de notre patrie, le Liban.

Nous appelons à l’unité nationale contre l’ennemi israélo-américain, sous un seul titre à ce stade : l’arrêt de l’agression pour la libération de la terre et de l’homme. Tous les autres sujets pourront être discutés par la suite.

L’unité nationale ôte à notre ennemi l’espoir d’occuper notre pays.

L’unité nationale nous permet de traverser cette étape douloureuse par la solidarité et l’entraide, ce qui aide à construire notre pays ensemble.

L’unité nationale exige que le gouvernement ne prenne pas de décisions servant le projet israélien — même sans le vouloir — car le résultat finit par bénéficier à Israël.

L’unité nationale demande que le gouvernement revienne sur sa décision de criminaliser l’action résistante et les résistants.

Nous appelons à l’unité nationale pour nous tous. Ensemble, nous devenons plus forts, et ensemble, nous raccourcissons le temps de l’agression.

Regardez l’agression israélo-américaine sur le Liban : elle tue les civils, détruit les bâtiments, dépeuple les villages et les villes, et s’emploie à l’extermination des vies et des cultures, tout en étant lâche face aux braves résistants.

Cette Résistance ne sera pas vaincue, avec elle son peuple, les citoyens et les personnes d’honneur de notre pays. Nous sommes sereins et confiants que nous ne serons pas vaincus, quels que soient les sacrifices. Le Tout-Puissant a dit : {Mais Nous voulions favoriser ceux qui avaient été faibles sur terre et en faire des dirigeants et d’en faire des héritiers}.

Quant à ce qui se passe dans la confrontation de la République islamique d’Iran face à l’agression américano-israélienne mondiale, c’est une leçon à méditer.

L’Iran a tenu bon face aux tyrans de la terre, à ses criminels et à ses sauvages, et il triomphera si Dieu le veut. Sachez que chaque victoire face aux USA et à Israël apporte un bien qui profite à tous, {Et le secours ne vient que d’Allah, le Puissant, le Sage} ».