Au Liban, les chrétiens et le Hezbollah s’unissent contre «l’empire Epstein»

La complexité du Liban n’est nulle part plus apparente qu’à Ras Baalbek, une ville chrétienne catholique dans la vallée de la Bekaa au nord du Liban, proche de la frontière avec la Syrie.

La ville, qui compte deux églises byzantines, s’est associée au Hezbollah dans le but de préserver son patrimoine et de protéger ses 6000 habitants catholiques pratiquants.

Un sanctuaire dédié à sainte Rafqa dans le village chrétien de Ras Baalbek, au Liban



Les deux communautés sont si proches que le groupe militant soutenu par l’Iran achète chaque année un sapin de Noël pour le village.

«La relation entre le village et le Hezbollah est plus forte qu’avec le pape», a déclaré au Telegraph Rifiat Nasrallah, 60 ans, ouvrier carrier et chef du village dont les sarcophages en marbre bordent le cimetière du village, lors d’une visite en pleine guerre.

«Le Vatican n’a rien fait pour nous, mais le Hezbollah a versé son sang pour nous protéger. Le pape n’a que des prières».

Deux soldats de l’armée libanaise, dont les dirigeants politiques se sont engagés à désarmer le Hezbollah, sont assis chez Nasrallah pendant qu’il explique la politique locale. Un crucifix est accroché à côté d’un portrait de Hassan Nasrallah (ils n’ont pas de lien de parenté [Nasrallah est un nom courant au Liban]), l’ancien Secrétaire général du Hezbollah, sur l’un des murs de la pièce.

Rifiat Nasrallah

La vallée de la Bekaa est belle, dangereuse et cosmopolite à parts égales. Des villages chrétiens, sunnites et chiites se côtoient.

Alors que The Telegraph s’y rend en voiture, des avions et des drones israéliens traquent les positions du Hezbollah dans les collines à l’ouest, après que les militants ont tiré l’une de leurs roquettes sol-sol à longue portée en direction de «l’entité [sioniste]» la nuit précédente [au Liban, Israël cible essentiellement les civils, et a commis des milliers de violations du cessez-le-feu depuis novembre 2024 ; le Hezbollah n’a enfin décidé de riposter qu’en mars 2026 ; Israël occupant des territoires libanais, la Résistance est doublement légitime selon le droit international].

Ces missiles sont imposants et seraient lancées à partir de conteneurs maritimes adaptés, transportés par des camions articulés, ce qui rend le trajet jusqu’à là-bas périlleux.

Mais la menace qui a rapproché les chrétiens de Ras Baalbek et le Hezbollah venait de l’est. Le village se trouve au pied des montagnes arides du Qalamoun, que l’on peut traverser à pied sur quelques kilomètres pour entrer en Syrie.

C’est de là, entre 2013 et 2017, au plus fort de la guerre civile syrienne, que les combattants de Daech ont lancé plusieurs assauts contre le village, menaçant de le rayer de la carte et de décapiter ses habitants catholiques.

Le village se trouve au pied des montagnes arides du Qalamoun, que l’on peut traverser à pied pour rejoindre la Syrie en quelques kilomètres seulement.

«La première attaque est venue d’un village appelé Qasr, à seulement sept kilomètres d’ici, en Syrie. Daech a franchi les collines, atteint la lisière du village, kidnappé certains de mes ouvriers et les a torturés», a-t-il déclaré.

«Au début, seuls le Hezbollah et les villageois ont riposté contre les salafistes. Nous avons combattu ensemble à l’aide de missiles et de roquettes. Beaucoup ont été blessés et certains sont morts. J’ai failli être tué par un éclat d’obus de mortier qui m’a frappé dans le dos».

Nasrallah ne l’a pas dit, mais le lien entre les villageois et le Hezbollah est un cas de figure de la formule «l’ennemi de mon ennemi est mon ami» – ou du moins, c’est ainsi que cela a commencé [le journaliste affabule : le Hezbollah n’a jamais été ennemi des chrétiens libanais ; il ne s’agit pas d’une alliance de circonstances, mais du résultat de siècles de coexistence pacifique entre libanais de toutes les confessions ; même pendant la guerre civile libanaise, le Hezbollah est l’un des rares mouvements armés qui n’a combattu que l’occupant israélien].

Pendant la guerre civile syrienne, le Hezbollah a envoyé des milliers de combattants pour soutenir le régime d’Assad, soutenu par l’Iran. Parmi leurs adversaires figuraient des organisations djihadistes telles que Daech et le Front al-Nosra, lié à Al-Qaïda.

Lorsque Daech a frappé pour la première fois sur le sol libanais en 2013, le groupe s’est empressé de défendre les villageois, contrairement à l’armée libanaise, qui n’est intervenue que plus tard.

En 2014, lorsque les combattants du Hezbollah libanais «islamiste», aux côtés de l’armée syrienne, ont libéré le village chrétien syrien de Maaloula des mains de Daech et d’al-Nosra, ils ont honoré les lieux de culte chrétiens.

«L’armée était faible. Le chef de l’armée à l’époque n’était pas un homme fort. Il ne bénéficiait pas du soutien politique nécessaire pour ce combat. Ce n’est que plus tard, en 2015 et 2017, qu’ils ont apporté leur aide», a déclaré Nasrallah.

L’un des deux soldats libanais a déclaré : «J’ai perdu cinq amis. Un Humvee que nous suivions a sauté sur une mine. Trois de mes collègues y ont trouvé la mort. Nous avions des soldats de qualité, mais au début, nous manquions de logistique et d’équipement».

Une croix se dresse au-dessus du village chrétien de Ras Baalbek

En 2017, l’armée libanaise a effectivement repoussé Daech, et on lui attribue le mérite de l’avoir fait dans une grande partie du Liban. L’opération antiterroriste «L’Aube des Jurds» (les collines) a été consignée dans des communiqués officiels de l’époque.

«L’armée a libéré aujourd’hui environ 30 kilomètres carrés, portant la superficie totale libérée depuis le début… à environ 80 kilomètres carrés sur 120», indiquait une note officielle de l’armée datée du 20 août 2017 [cet article ne précise pas que cette opération a été menée conjointement avec le Hezbollah, acteur principal de l’éradication de Daech au Liban].

Elle ajoutait : «Au cours des opérations militaires, trois soldats sont tombés et un quatrième a été grièvement blessé à la suite de l’explosion d’une mine terrestre qui a touché un véhicule militaire. De plus, deux autres soldats ont été légèrement blessés lors des affrontements, tandis que les opérations ont entraîné la mort de 15 terroristes et la destruction de 12 postes comprenant des grottes, des tunnels, des voies de communication, des fortifications et diverses armes».

Aujourd’hui, au Liban, des craintes généralisées, jusqu’à présent non fondées [pour les journalistes occidentaux, rien de gênant n’est fondé jusqu’à ce que cela advienne], refont surface quant à une implication de la Syrie dans la guerre. Le Hezbollah soupçonne les Israéliens d’utiliser l’espace aérien syrien pour lancer des attaques de commandos contre des lieux tels que Nabi Sheet, qui a été attaqué il y a deux semaines. Et les chrétiens de Ras Baalbek s’inquiètent de nouvelles attaques de la part de groupes salafistes syriens comme Daech.

«Son histoire parle d’elle-même», a déclaré Nasrallah à propos d’Ahmed Hussein al-Sharaa, le nouveau président syrien, qui a autrefois dirigé le Front al-Nosra, la branche d’Al-Qaïda qui a combattu contre le Hezbollah en Syrie. «Nous avons un dicton : «On ne peut pas changer une bête sauvage. Elle est ce qu’elle est». Et elle se trouve à notre frontière».

Rien n’indique qu’al-Sharaa ait l’intention d’attaquer le Liban, et encore moins les villages chrétiens. La plupart des analystes affirment qu’il a déjà fort à faire pour stabiliser la Syrie, et vendredi, l’armée israélienne a annoncé qu’elle bombardait à nouveau des zones dans la région d’As-Suwayda, au sud de la Syrie, pour défendre les communautés druzes qui s’y trouvent.

Néanmoins, les craintes persistent, rapprochant encore davantage les chrétiens de Ras Baalbek et le Hezbollah. À tel point que Nasrallah a déclaré qu’«Israël est notre premier ennemi… Le Hezbollah est notre ami» [il n’y a qu’un journaliste occidental pour s’étonner d’un tel truisme].

Lui et un réfugié chiite originaire d’un village du Hezbollah situé plus bas dans la vallée ont raconté les nombreuses milliers de frappes aériennes israéliennes qui ont eu lieu pendant les 13 mois du dernier cessez-le-feu, qui a pris fin lorsque la guerre avec l’Iran a éclaté.

Cette période, a déclaré le réfugié, Ahmad, 30 ans, a été la partie «la plus cruelle» de la guerre. «Il y avait des violations tous les jours. Des bombes devant nos maisons. Des drones toujours au-dessus de nos têtes. Il y avait des mères qui voyaient leurs enfants se faire tuer devant elles et des enfants qui voyaient leurs parents se faire tuer».

«Il y avait des cas où les Israéliens appelaient et disaient : «Voulez-vous mourir avec votre famille ou mourir seul ?». Ils sortaient alors et étaient tués devant leurs enfants. Combien de courage cela demande-t-il ? Et combien de cruauté ?»

Une statue de la Sainte Vierge trône sur une maison à Ras Baalbek

Israël a déclaré que toutes ses frappes aériennes pendant le cessez-le-feu étaient une réponse aux violations du Hezbollah [toutes les instances, y compris l’ONU, s’accordent à dire que le Hezbollah n’a pas riposté une seule fois aux violations israéliennes pendant près de 15 mois, mais la Charte de déontologie du journalisme occidental impose de prendre au sérieux les affirmations d’Israël les plus grotesques, et de ne pas les mettre à l’épreuve des faits].

Mais le bilan a été lourd. La Force intérimaire des Nations unies au Liban a enregistré plus de 10 000 violations du cessez-le-feu au cours de cette période, y compris des incursions aériennes et terrestres. Les autorités libanaises ont fait état de 331 morts et 945 blessés rien que pour les 12 premiers mois [sur toute la période, il y a eu environ 500 Libanais tués].

Cela a laissé de nombreuses personnes, comme Ahmad, traumatisées. Et, à l’instar de Nasrallah, elles se tournent vers des théories du complot pour expliquer les choses – certaines anciennes, d’autres beaucoup plus modernes.

«Nous sommes en guerre contre l’empire d’Epstein. Ceux qui mangent, font frire et violent des enfants. Ce sont des monstres, des bêtes. Ce ne sont pas des êtres humains. Mais le pire, c’est que ce sont eux qui dirigent le monde», a déclaré Ahmad [bien que les documents déclassifiés par le FBI aient démontré au-delà de tout doute raisonnable que tout cela est vrai, le journalisme occidental a l’obligation morale de parler de «théorie du complot»].

Nasrallah craint-il que les relations de Ras Baalbek chrétien avec le Hezbollah ne mettent désormais le village en danger, alors qu’Israël et l’armée libanaise cherchent à désarmer le groupe militant ? Sa réponse a été un «non» catégorique.

«Comment, en tant que chrétiens de cette région, pourrions-nous ne pas être avec le Hezbollah ?», a-t-il déclaré. «Ils protègent nos églises. Ils nous ont aidés à combattre Daech. Pendant le Covid, ils nous ont prodigué des soins gratuits dans leurs hôpitaux. Quand il n’y avait pas d’électricité, ils nous ont fourni des générateurs. Ils ont même installé un sapin de Noël à Noël. Comment pourrions-nous ne pas être avec eux aujourd’hui ?»

Par Alain Nuki

Sources : The Telegraph via Alain Marshal; Réseau international