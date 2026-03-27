Le chef d’état-major avertit que l’armée israélienne pourrait s’effondrer

Le chef d’état-major de l’armée d’occupation israélienne, Eyal Zamir, a averti jeudi, lors d’une réunion du cabinet, que l’armée s’effondrerait si une solution à la crise des effectifs n’était pas trouvée, selon le correspondant politique de la chaîne israélienne Kan.

Des sources proches de la chaîne ont révélé que les discussions du cabinet d’hier portaient également sur « l’approbation de nouvelles implantations en Judée-Samarie et dans la vallée du Jourdain ».

Des sources ont également indiqué que l’ampleur des tâches de l’armée continue d’augmenter, compte tenu de l’expansion de l’activité militaire dans le sud du Liban, du contrôle continu d’environ la moitié de la bande de Gaza, en plus de l’ajout de nouvelles colonies dans ces zones.

En revanche, le nombre de soldats n’augmente pas mais diminue, suite à l’annulation de la prolongation de service pour les soldats réguliers et à la situation juridique actuelle qui prévoit la réduction de la durée du service à 30 mois à compter de janvier prochain.

Quelques jours auparavant, les médias israéliens avaient indiqué que « le gouvernement approuverait le recrutement de 400 000 soldats de réserve d’ici mai prochain ».

Selon ces sources, le chef d’état-major a souligné l’urgence de renforcer les effectifs et le nombre de soldats, avertissant : « L’armée s’effondrera sur elle-même si aucune solution n’est trouvée », ajoutant : « Je tire la sonnette d’alarme. »

Dans un contexte similaire, les médias israéliens ont cité l’ancien Premier ministre israélien Naftali Bennett, qui a déclaré que « le chef d’état-major exige maintenant ce que je réclame depuis deux ans et demi, à savoir que l’armée a besoin de 20 000 soldats pour défendre Israël ».

De son côté, le ministre israélien Ze’ev Elkin a reconnu qu’il existe un problème d’effectifs au sein de l’ armée israélienne compte tenu de l’existence d’une guerre sur plusieurs fronts, selon la chaîne israélienne Channel 14.

Ces avertissements interviennent alors que l’armée israélienne est constamment mise à rude épreuve par son implication sur plusieurs fronts, notamment ses attaques contre la bande de Gaza et la Cisjordanie, et son agression contre l’Iran, qui, de son côté, continue de défendre son territoire en ciblant des sites militaires, des installations vitales et des lieux où sont stationnés et se cachent des soldats israéliens, dans le cadre de ses vagues de l’opération Promesse Tenue 4.

L’armée israélienne subit également des pertes sur le front nord de la Palestine occupée, où la résistance islamique au Liban continue de contrer ses incursions dans les villages du sud et ses tentatives de renforcer son contrôle sur ces derniers dans le cadre de l’opération terrestre limitée qu’elle a lancée, lui infligeant des pertes humaines et matérielles en véhicules et en équipements militaires, en réponse à son agression contre le Liban.

Dans le contexte de la guerre terrestre menée par l’occupation au Sud-Liban, le porte-parole de « l’armée » a annoncé jeudi la mort d’un soldat israélien de l’unité d’élite de la brigade Golani, ainsi que les blessures de deux autres soldats lors d’une embuscade menée par la Résistance islamique.

Plus tôt, la chaîne israélienne Channel 12, citant des responsables militaires, a reconnu que le Hezbollah « possède des capacités élevées et est capable de lancer des centaines de missiles vers le nord », notant que cette évaluation « n’était pas basée sur des évaluations précédentes »

Source : Médias