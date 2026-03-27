Sayyed al-Houthi : Le Yémen prendra l’initiative face à tout événement régional nécessitant une riposte militaire

Jeudi, Journée nationale de la fermeté au Yémen, le chef du mouvement Ansarullah, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé que « l’agression contre son pays visait à soumettre le peuple musulman aux États-Unis et à Israël, à usurper son pouvoir de décision, sa souveraineté et son indépendance, à le priver de ses ressources, à occuper son territoire et à le contraindre à servir les occupants et leurs alliés régionaux ».

Il a souligné que « les pratiques criminelles de cette agression témoignent de sa véritable nature et de ses objectifs, près de 60 000 Yéménites ayant été tués ou blessés ». Il a expliqué que « l’une des implications majeures de cette journée est de rappeler à tous l’injustice subie par le peuple yéménite, l’une des plus grandes injustices au monde, une injustice qui perdure et qui touche tous les aspects de la vie ».

Il a également rappelé que « l’agression américano-saoudienne est intrinsèquement injuste, illégitime et criminelle dans ses origines, ses objectifs et ses pratiques, et qu’elle ne possède pas la moindre légitimité ».

En chiffres… Les pertes massives et les répercussions de l’agression contre le Yémen

Lors de son discours, sayyed al-Houthi a expliqué que « plus de 1,4 million de civils ont été tués directement à cause du blocus et de la propagation des maladies chroniques et de la malnutrition causées par l’agression ».

Il a indiqué que « l’agression a détruit plus de 670 établissements de santé et ambulances, s’interrogeant sur le ciblage d’infrastructures de santé avec une telle brutalité ». Il a également déclaré « qu’environ 2 900 établissements d’enseignement, dont des écoles, des universités, des instituts et des bureaux de l’éducation, ont été détruits ».

Il a ajouté que « l’agression a détruit plus de 5 600 réseaux et postes électriques, environ 2 200 sites et installations de communication, et plus de 930 stations-service et camions-citernes, en plus de 14 ports, 9 aéroports et leurs installations, et 4 avions civils ».

Il a également précisé que « l’agression contre le Yémen a entraîné la destruction de plus de 15 000 installations alimentaires et de plus de 19 400 installations agricoles et d’élevage. La coalition a par ailleurs tué plus de 450 000 têtes de bétail, détruit plus de 43 000 ruches et 90 chevaux arabes de race pure ».

Il a enfin noté la destruction « de plus de 12 400 installations d’approvisionnement en eau et de plus de 4 700 bateaux de pêche et centres de débarquement ».

Une attaque massive contre les fondements de la vie

Sayyed al-Houthi a affirmé que « la coalition a détruit 86 institutions médiatiques et centres de transmission radio, 48 complexes et bâtiments judiciaires, ainsi que des tribunaux, et a ciblé directement des juges pour les assassiner ».

Il a souligné que « l’agression avait visé de manière globale tous les aspects de la vie et ses fondements, notamment 136 installations sportives et plus de 8 000 routes et ponts, en plus de la destruction de plus de 1 840 mosquées et de plus de 90 cimetières ».

Il a également évoqué la destruction « de plus de 2 200 bâtiments gouvernementaux et de services, y compris des centres d’aide sociale et des établissements pour personnes handicapées », mentionnant notamment l’attaque contre l’institut pour aveugles de Sanaa.

Lors de son discours, il a évoqué « la destruction de plus de 8 500 véhicules et moyens de transport, de plus de 420 sites archéologiques et historiques, et de plus de 360 ​​infrastructures touristiques, sans compter les plus de 2 960 attaques à la bombe à fragmentation dont les effets se font encore sentir ».

Parallèlement, le chef du mouvement Ansarullah a expliqué que « le régime saoudien continue de tuer quotidiennement des citoyens yéménites dans les zones frontalières, par des bombardements d’artillerie ou des attaques directes, et assassine également des expatriés de sang-froid et avec une brutalité extrême ».

La coalition agressive a pillé les richesses pétrolières… et cherche à contrôler les décisions politiques du Yémen

Il a également souligné que « la coalition agressive a commis un crime majeur en pillant les richesses pétrolières », faisant remarquer que « le pays dépendait fortement de ces ressources pour le versement des salaires et le financement des services essentiels ».

Il a expliqué que « le peuple yéménite a été totalement spolié de ses richesses malgré d’importantes réserves de pétrole, les compagnies étrangères ayant trompé la population sur l’estimation de ces réserves ».

Il a indiqué que « la production pétrolière approchait le demi-million de barils par jour sans que la population n’en tire aucun bénéfice, et que les pertes directes et indirectes pour le secteur pétrolier dépassaient 57 milliards de dollars, avec des revenus annuels perdus équivalents à 90 millions de barils en raison de l’arrêt de la production ».

Il a souligné « qu’il était injuste de priver le peuple de ses richesses, qui permettraient de couvrir tous les salaires et les services essentiels ».

Sayyed al-Houthi a précisé que « les souffrances du peuple yéménite étaient le résultat du blocus, du pillage des ressources et des complots économiques », et a fait remarquer que « la coalition sauvage doit au Yémen d’importantes compensations pour les destructions et les perturbations qu’elle a causées ».

Il a souligné que « le non-paiement des salaires et les mauvais traitements infligés aux employés faisaient partie de ces crimes, et que l’agression américano-saoudienne se poursuivait malgré la désescalade, de même que l’occupation et le blocus ».

Il a indiqué que « la coalition agressive cherche à contrôler les décisions politiques au Yémen et que l’alignement du régime saoudien sur l’agenda américain et israélien a exacerbé la crise, sans parler du rôle britannique dans le conflit yéménite ».

Le plan du Grand Israël vise toute la région

Dans un contexte connexe, sayyed al-Houthi a affirmé que « le Yémen est entré dans une phase de désescalade, mais que les intentions agressives des Américains, des Britanniques et des Israéliens persistent ». Il a souligné que « l’hostilité de l’Arabie saoudite envers le Yémen est injustifiée ».

Il a expliqué que « les Américains et les Israéliens œuvrent à la mise en œuvre d’un plan visant à transformer le Moyen-Orient et à établir le Grand Israël, et que ce plan cible toute la région ».

Malgré l’agression contre le Liban, le Hezbollah est accusé

Concernant la situation au Liban, sayyed al-Houthi a déclaré que « malgré l’oppression du peuple libanais et l’agression dont il est victime, le Hezbollah est accusé par la plupart des régimes et par le gouvernement libanais ».

Il a ajouté que « le ministre libanais des Affaires étrangères, Youssef Raji, ne travaille pas pour son pays, mais pour sa faction politique, agent d’Israël et dont le passé de collaboration est particulièrement répréhensible ».

La position militaire iranienne est très ferme

Concernant l’agression contre la République islamique de l’Iran, le chef du mouvement Ansarullah a affirmé que « la grande fermeté, l’unité et la présence constante du peuple iranien sur le champ de bataille ont anéanti les espoirs de l’ennemi ». Il a souligné que « la position officielle iranienne et la résistance héroïque sont une source d’encouragement pour la résilience et la coopération au sein de la population ».

Il a expliqué que « la grande efficacité de la position iranienne est un facteur de motivation pour la fermeté et l’espoir de victoire », et a appelé « à se rallier à cette position à tous les niveaux et avec tout le soutien possible ».

Il a également noté que « la position militaire iranienne est très forte, compte tenu de la puissance de ses missiles et drones qui pénètrent tous les niveaux de défense ». Il a insisté sur le fait que « les frappes iraniennes atteignent leurs objectifs en infligeant des dommages aux bases américaines et aux cibles israéliennes ».

Appel à la coopération pour la cause nationale

Lors de son discours, il a souligné que « certains régimes arabes coopèrent avec les pays occidentaux pour contrer les attaques iraniennes », et a appelé « à une coopération en faveur de la cause palestinienne, du peuple libanais, afin de prévenir un bain de sang en Syrie et de protéger l’Égypte, la Jordanie et la péninsule arabique ».

L’Iran est le seul pays à avoir officiellement exprimé sa solidarité avec le Yémen

Sayyed al-Houthi a également affirmé que « le Yémen n’est pas neutre, mais solidaire de l’Islam et de la oumma musulmane, et qu’il défend une position juste ». Il a expliqué que « la position de son pays s’inscrit dans le cadre du jihad mené sur le chemin de Dieu contre le projet sioniste et les ennemis des musulmans ».

Il a insisté sur le fait que « la position du Yémen s’oppose à l’agression américano-israélienne visant à mettre en œuvre le plan sioniste », soulignant que « le peuple yéménite répond à la loyauté par la loyauté, et l’Iran est le seul pays à avoir officiellement exprimé sa solidarité avec le Yémen ».

Il a ajouté que « le peuple yéménite est conscient de ses responsabilités et ne peut accepter la mise en œuvre de ce plan, qui cible la religion, la patrie, la dignité et l’indépendance ».

Le Yémen prendra l’initiative face à tout événement nécessitant une riposte militaire

Il a précisé que « cette position est un soutien à la liberté et à la dignité de la oumma islamique », déclarant « qu’il n’y aurait aucune hésitation à accomplir le devoir du jihad contre les tyrans de notre temps, les Juifs sionistes et leur bras armé américain ».

Il a affirmé que « tout événement exigeant une riposte militaire se heurterait à une initiative globale, comme lors des précédents échanges », soulignant que « la position est claire : contre l’Amérique et Israël, sans aucune intention agressive envers aucun pays musulman ».

Il a également appelé à l’unité du monde islamique pour faire face à « l’agression sioniste et à la tyrannie américaine », exprimant « sa confiance que la fermeté et la persévérance mèneront à la victoire promise ».

Appel à une marche d’un million de personnes au Yémen

En conclusion de son discours, sayyed Abdel-Malik al-Houthi s’est adressé au peuple yéménite, l’appelant à une marche d’un million de personnes vendredi afin d’affirmer sa détermination et sa persévérance. Il a indiqué que « cette marche symbolise l’attachement à la cause palestinienne et aux enjeux de la oumma, ainsi qu’une ferme opposition à l’agression américano-israélienne ».

Il a souligné que « cette manifestation d’un million de personnes est un soutien au peuple palestinien et au peuple de Gaza », rappelant « que l’entité sioniste n’a respecté aucun accord, ni à Gaza ni en cessant ses crimes et violations contre la mosquée Al-Aqsa ».

Il a conclu en exprimant « l’espoir d’une forte mobilisation à Sanaa et dans les autres gouvernorats », affirmant que « cette manifestation incarne la résilience et la foi du peuple yéménite ».

Source : Médias