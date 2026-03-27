Une source iranienne : les affirmations de Trump sont fausses, aucun navire américain ou allié des USA n’a traversé le détroit d’Ormuz

Une source iranienne a estimé jeudi soir à la chaine satellitaire libanaise Al-Mayadeen que les propos de Trump selon lesquels l’Iran lui a fait un cadeau généreux , et que cette affirmation constitue aujourd’hui le plus beau cadeau qu’il lui faisait s’inscrivent dans le cadre de la propagande vulgaire » .

Et d’ajouter : « les navires empruntent le détroit d’Ormuz par la voie sécurisée établie par l’Iran », soulignant qu’« aucun navire américain ni aucun navire appartenant aux alliés des États-Unis dans l’agression n’a pu franchir le détroit ».

La source a indiqué à Al-Mayadeen que « les navires autorisés à passer appartenaient à des pays ayant pris l’initiative de contacter l’Iran et coordonné officiellement le passage de leurs navires et de leur cargaison ».

La source iranienne a ajouté qu’« il existe des échanges bilatéraux privés entre l’Iran et les pays dont les navires ont été autorisés à traverser le détroit, et il n’est pas nécessaire de les annoncer ou d’en discuter ».

Le Premier ministre pakistanais, Shehbaz Sharif, a remercié l’Iran, lors d’un entretien avec le président iranien, pour sa coopération positive et pour avoir autorisé le passage en toute sécurité des navires pakistanais dans le détroit d’Ormuz », confirmant ainsi leur origine pakistanaise.

Mercredi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré que « l’Iran a autorisé le passage dans le détroit à la Chine, à la Russie, à l’Inde, à l’Irak, au Pakistan et à certains pays qu’il considère comme amis », soulignant qu’« il n’y a aucune raison de laisser passer des ennemis ».

L’Iran continue, dans le cadre de ses droits légitimes, de répondre à l’agression américano-israélienne dont il fait l’objet depuis le 28 février en attaquant l’entité d’occupation israélienne et les bases américaines dans la région.

Source : Médias