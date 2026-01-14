Liban : arrestation d’un ex-membre des FSI, agent du Mossad

Le département des renseignements des Forces de sécurité intérieure a arrêté à Baalbek, à l’est du Liban un ancien soldat soupçonné de collaboration avec l’ennemi israélien. Le détenu, identifié comme « A.H. », avait quitté les forces de sécurité et s’était rendu au Danemark plusieurs années auparavant.

L’enquête a révélé que ce jeune homme avait été recruté par le Mossad israélien et s’était rendu à deux reprises dans les territoires occupés. Il y avait subi un test polygraphique et reçu une formation au tir et à l’utilisation d’équipements de sécurité spécifiques.

Les informations indiquent également que cet agent avait été amené dans les territoires occupés pour y suivre une formation spécialisée, dispensée uniquement sur place, en vue de mener une opération de sécurité similaire à l’assassinat du changeur de monnaie Mohammed Srour ou au piège tendu à l’officier Ahmed Choukor.

L’agent a été transporté de l’aéroport de Malte aux territoires occupés, où il est resté plusieurs jours. Ce ne fut pas son dernier voyage vers ces territoires.

Plus tard, l’agent a rencontré des agents du Mossad en République tchèque, puis s’est rendu dans les territoires occupés. Il y a séjourné plusieurs jours, a subi un nouveau test polygraphique et a reçu une formation complémentaire.

Selon les informations recueillies, l’agent a déclaré avoir rencontré sur place une femme qui s’entraînait à implanter un dispositif dans une portière de voiture, et que son rôle était de la couvrir. Ce qui confirme que l’agent était requis par l’organisation pour une opération d’infiltration ou de piégeage.

