Gharib Abadi met en garde contre « les déclarations subversives » de Grossi. « Il ne fait rien d’utile pour l’Iran »

Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires juridiques et internationales, Kazem Gharib Abadi, a critiqué le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, affirmant qu’il ne fait rien d’utile pour l’Iran.

Il a ajouté : « Jusqu’à présent, Grossi n’a pas condamné les attaques contre les installations nucléaires pacifiques iraniennes, y compris les deux récentes attaques contre le site de l’usine de Bouchehr. »

Gharib Abadi a fustigé la dernière déclaration de Grossi dans laquelle il a affirmé : « Aucune guerre ne peut détruire le programme nucléaire iranien, à moins d’une guerre nucléaire… J’espère qu’une telle chose n’arrivera pas. »

« M. Grossi est-il le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou un analyste médiatique ? Au lieu de mettre sérieusement en garde contre les conséquences d’une guerre sur le programme nucléaire iranien, protégé par les garanties de l’État, et contre toute autre utilisation d’armes destructrices et illégales, il propose des moyens de détruire les activités nucléaires légitimes et légales de l’Iran ! », s’est irrité le vice-ministre iranien.

L’an dernier, l’Iran a accusé Grossi de « rupture de confiance et de divulgation d’informations sensibles à Israël », notamment les noms de scientifiques nucléaires iraniens. Il avait laissé entendre en juin 2025 que l’Iran était sur le point de confectionner une bombe atomique ce qui avait pris pour prétexte pour attaquer les installations nucléaires iraniennes.

Téhéran qui a aussi accusé les inspecteurs de l’AIEA d’espionner les installations nucléaires et de contribuer à l’assassinat des scientifiques iraniens » avait interdit à Grossi « de remettre les pieds en Iran ».

L’Iran critique depuis longtemps le travail de l’AIEA l’accusant d’œuvrer au service de Washington dans la réalisation de ses objectifs politiques.

Les installations nucléaires iraniennes ont été frappées à plusieurs reprises depuis que la force conjointe israélo-américaine a commencé son attaque contre le pays le 28 février.

La semaine dernière, mardi soir, une attaque a touché les locaux de la centrale nucléaire de Bouchehr, sur la côte méridionale le long du golfe Persique. Les autorités iraniennes ont déclaré qu’il s’agissait de la troisième frappe à proximité d’installations nucléaires du pays après Natanz et Ispahan et ont exhorté l’AIEA à condamner de telles attaques, avertissant d’une « situation très grave et préoccupante ». Fin

Source : Médias