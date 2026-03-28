Forces yéménites : Nous sommes prêts à intervenir militairement si la mer Rouge est utilisée pour mener des opérations hostiles contre tout pays musulman

Les forces armées yéménites ont affirmé vendredi la nécessité pour les « États-Unis et l’entité sioniste de répondre immédiatement aux efforts diplomatiques internationaux visant à mettre fin à l’agression contre l’Iran et les pays du Front ».

Dans un communiqué, le porte-parole des forces armées, le général de brigade Yahya Saree, a déclaré que « cette agression est injuste, oppressive et injustifiée, et qu’elle nuit à la stabilité et à la sécurité aux niveaux mondial et régional, ainsi qu’à l’économie mondiale ».

Il a souligné « la nécessité d’une cessation immédiate de l’agression contre les pays musulmans de Palestine, du Liban, d’Iran et d’Irak, et la levée du blocus injuste imposé au Yémen », ainsi que « la nécessité de mettre en œuvre l’Accord de Gaza et de respecter les obligations qu’il stipule concernant les droits humanitaires et les droits légitimes du peuple palestinien ».

Le communiqué des Forces armées a affirmé que « ces décisions découlent de la responsabilité religieuse et morale face à l’agression brutale et continue de l’ennemi américain et israélien, qui cible l’Iran, le Front du Jihad et de la Résistance, et l’ensemble de la nation islamique, afin d’établir ce qu’on appelle le Grand Israël, sous couvert de réformer le Moyen-Orient ».

Ceci s’inscrit également « dans le cadre du droit légitime de notre nation de s’opposer au projet sioniste et à ses instigateurs, les États-Unis et Israël, et affirme l’importance de la coopération entre les peuples et les nations de la région pour adopter une position juste contre l’agression américaine et israélienne et le projet sioniste, et pour œuvrer à leur infliger une défaite décisive ».

Le communiqué a noté que cette décision repose aussi « sur la position islamique de principe du peuple yéménite envers notre nation islamique, contre toute agression américaine ou israélienne contre un pays musulman, et découle de l’engagement des Forces armées en faveur de la stabilité et de la sécurité de la région et de la cessation de cette agression ».

Les forces armées sont prêtes à intervenir dans les cas suivants …

Saree a menacé d’une intervention militaire directe au cas où :

d’autres alliances s’alliaient aux États-Unis et à l’entité sioniste contre la République islamique d’Iran et le Front du Jihad et de la Résistance,

la mer Rouge est utilisée pour mener des opérations hostiles contre l’Iran et tout pays musulman, car le Yémen ne le permettra pas.

Il a également mis en garde contre une escalade qui se poursuivrait contre la République islamique et le Front, car les forces yéménites n’hésiteront point d’intervenir selon le contexte des opérations militaires.

Il a par ailleurs mis en garde contre toute mesure injuste visant à renforcer le siège du peuple yéménite.

En conclusion, Saree a souligné que « les opérations militaires visent l’ennemi israélien et américain afin de contrecarrer le plan sioniste et ne ciblaient aucun peuple musulman ».

Source : Médias