Fidan : La guerre déclenchée par les États-Unis et « Israël » risque de s’étendre à la région

Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a affirmé que « le scénario recherché par Israël consiste à pousser les pays islamiques à s’affronter dans un conflit prolongé ».

Fidan a indiqué que « la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël, en violation du droit international, risque de plus en plus de s’étendre à la région ».

Il a expliqué « qu’Israël, par ses contacts et ses propositions constants, tente d’instrumentaliser les Kurdes et de les entraîner dans ce conflit », soulignant que « la Turquie ne permettra pas que la question kurde soit utilisée comme un instrument dans ce jeu ».

De son côté, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a averti que « la poursuite des affrontements augmentera le coût du conflit », insistant sur le fait que « la distance géographique n’aura plus d’incidence à ce stade ».

Auparavant, Fidan a fait remarquer que « les circonstances actuelles ne sont pas propices à la diplomatie », ajoutant que les Iraniens « se sentent trahis car ils ont été attaqués pour la deuxième fois alors qu’ils négociaient activement avec les États-Unis au sujet de leur programme nucléaire ».

Source : Médias