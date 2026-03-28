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    Fidan : La guerre déclenchée par les États-Unis et « Israël » risque de s’étendre à la région

      Le ministre turc des Affaires étrangères, Hakan Fidan, a affirmé que « le scénario recherché par Israël consiste à pousser les pays islamiques à s’affronter dans un conflit prolongé ».

      Fidan a indiqué que « la guerre déclenchée par les États-Unis et Israël, en violation du droit international, risque de plus en plus de s’étendre à la région ».

      Il a expliqué « qu’Israël, par ses contacts et ses propositions constants, tente d’instrumentaliser les Kurdes et de les entraîner dans ce conflit », soulignant que « la Turquie ne permettra pas que la question kurde soit utilisée comme un instrument dans ce jeu ».

      De son côté, le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a averti que « la poursuite des affrontements augmentera le coût du conflit », insistant sur le fait que « la distance géographique n’aura plus d’incidence à ce stade ».

      Auparavant, Fidan a fait remarquer que « les circonstances actuelles ne sont pas propices à la diplomatie », ajoutant que les Iraniens « se sentent trahis car ils ont été attaqués pour la deuxième fois alors qu’ils négociaient activement avec les États-Unis au sujet de leur programme nucléaire ».

      Source : Médias

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