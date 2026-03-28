Le CGRI dédie sa 84e vague au prêcheur égyptien de l’Aïd. Tirs de missiles et attaques navales. 12 militaires US blessés en Arabie. Tel Aviv frappé. Sites iraniens sensibles ciblés

Le Corps des gardiens de la révolution islamique en Iran (CGRI) a lancé la 84e vague de l’opération Promesse Tenue 4 en dédiant un missile au prêcheur égyptien azhari cheikh Abdel Bari Souleimane. Collant son portrait sur l’un des missiles sur lequel est inscrit : « Nous implorons Dieu de sauvegarder tous les musulmans du mal de la zizanie du grand Israël. Merci cheikh. En assistance à la oumma islamique. A tes ordres messager de Dieu. Merci cheikh ».

Après de la prière de la fête de l’Aïd, vendredi dernier, cheik Souleimane avait déclaré durant son prêche : « Nous implorons Dieu de sauvegarder tous les musulmans du mal de la zizanie du grand Israël. »

S’adressant aux soldats égyptiens, il leur a recommandé de suivre les prescriptions du messager de Dieu Mohammad (PSL) lors de la conquête de Khaybar, zone de fortification de tribus juives de Médine qui avaient trahi les accords conclus avec lui et conspiraient pour son élimination : « Obéissez aux paroles du Messager (PSL) le jour de Khaybar lorsqu’il a dit : « Ô Ali, prends l’étendard et ne te retourne pas. ».

Le messager Mohammad (PSL) avait alors demandé à l’imam Ali d’achever la bataille qui s’est clôturée grâce à lui par la victoire des musulmans.

خطبة العيد بمصر جانت عبارة عن رسائل مقصودة:



-يا اهل مصر و #جند مصر ع الخصوص، امتثلوا لقول الرسول(ص) يوم خيبر: يا علي خذ الراية ولا تلتفت.



– اللهم بحق فاطمة وأبيها، لا تجعل لمِصر حاجة عند لئيمٍ من خلقك. pic.twitter.com/yDMkCkuChA — 🇮🇶 Zina (@z_een22) March 20, 2026

Le prêcheur égyptien a terminé son discours en invoquant l’intercession de « Fatima et son père et son mari et ses deux fils et le secret gardé en elle », une invocation particulièrement chère aux musulmans chiites.

Sur la base de Kharj : « 12 blessés »

Dans son communiqué, le CGRI précise que cette vague de tirs de missiles et d’attaques navales est dédiée aux intellectuels et personnalités soutenant la révolution.

Il indique que « de missiles à propergol solide et liquide ont pénétré la base d’al-Kharj » dans la base de l’émir Sultan en Arabie saoudite, ciblant « le quartier général de la flotte de ravitaillement et de soutien aérien avec un barrage de tirs de missiles et de drones », ce qui a permis, selon le communiqué, « la destruction et l’endommagement grave de nombreux avions gros porteurs et ravitailleurs lourds ennemis ».

Une image satellite montre la destruction de trois avions ravitailleurs KC-135 et d’importants dégâts sur plusieurs autres appareils de la base militaire américaine d’Al-Kharj, en Arabie saoudite.

Le Wall Street Journal a affirmé qu’un missile a frappé cette base. Plus tard, CBS news a rendu compte de 12 soldats américains blessés, dont 2 très grièvement et 8 grièvement blessés.

Sur le port al-Shouyoukh

Dans le cadre de cette vague, la marine du CGRI a dit aussi avoir mené « une attaque complexe contre les forces américano-sionistes dans le port d’Al-Shouyoukh et sur les côtes et dans le port de Dubaï. Les forces américaines et leur matériel tactique ont été touchés avec précision ».

Le communiqué du CGRI poursuit : « Lors de cette opération, menée à l’aide de missiles balistiques et de missiles de croisière Qadr-380, six péniches de débarquement américaines (LCU) ont été ciblées dans le port d’Al-Shouyoukh. Selon des rapports de terrain, trois d’entre elles ont coulé après avoir été touchées, tandis que les deux autres ont pris feu. » Le texte assure qu’un grand nombre de soldats américains ont été tués.

Le Pentagone ne reconnait jusqu’à présent que 13 tués. Un responsable a dit pour la CNN que 303 militaires américains ont été blessés depuis le début de la guerre, sachant que le dernier bilan était de 290. Selon ce responsable, 75% des blessés sont des traumatismes crâniens et des lésions cérébrales causées par une force extérieure telle qu’un coup ou un impact à la tête.

Plus tôt, le chef d’état-major interarmées américain, le général Dan Keane, avait déclaré que la plupart des blessures infligées aux militaires américains étaient dues à des attaques de drones iraniens.

A Dubaï et au Koweït

Selon le texte du CGRI du vendredi, une opération de drones a été menée contre des points de rassemblement d’officiers d’une unité de drones de l’armée américaine sur la côte, ainsi que contre un hôtel à Dubaï, à l’aide de drones suicides.

Le communiqué conclut en affirmant que les combattants dévoués des forces navales et aérospatiales du CGRI, « tout en défendant résolument les positions de la République islamique dans le détroit d’Ormuz et le golfe Persique, continueront de frapper de toutes leurs forces les bastions du mal ennemis dans la région », précisant que cette opération est une réponse à « l’exploitation agressive par le régime terroriste américain des bases aériennes situées dans les pays de la région ».

Les forces navales des Gardiens de la révolution ont aussi assuré avoir lancé une attaque surprise à l’aide de missiles et de drones contre les points de rassemblement des forces américaines et israéliennes sur l’île de Bubiyan, au Koweït.

« L’armée américaine s’est effondrée »

Jeudi, le porte-parole de l’état-major des forces armées iraniennes, le général de brigade Shekarchi, a déclaré que « l’armée américaine s’est effondrée en Asie occidentale en peu de temps », révélant que les opérations ont jusqu’à présent abouti à la destruction de 17 bases américaines dans la région.

Le New York Time a admis que « depuis la seconde guerre mondiale, aucun pays n’a réussi à détruire les capacités militaires américaines comme l’Iran ».

Installations sensibles

En Iran, des raids israéliens ont visé vendredi des installations sensibles, à savoir les usines d’acier à Ispahan et Khuzestân et la station d’Arak pour l’eau lourde à l’ouest de la capitale Téhéran.

Des raids sur des quartiers résidentiels à Téhéran , Zenjan, Ispahan, Najaf Abad et autres ont fait des dizaines de martyrs et de blessés.

L’armée iranienne avait pour sa part indiqué avoir abattu un missile Cruz tiré depuis un avion ennemi dans l’espace aérien de la région de Fordo.

S’adressant « à l’ennemi américano-sioniste », le porte-parole du QG Khatam al-Anbiya a déclaré : « Le summum de nos procédures et tactiques uniques dans cette guerre n’est que le strict minimum d’actions que vous n’auriez jamais pu imaginer ».

En représailles, Majid Moussawi, le chef de la force aérospatiale du CGRI a déclaré : « Vous nous aviez expérimentés dans le passé. Vous commencez à jouer avec le feu en ciblant les infrastructures. Cette fois-ci l’équation ne sera plus œil pour œil. Attendez ».

Le CGRI a lancé vendredi un appel urgent aux populations du Moyen-Orient leur demandant de quitter les zones où sont présentes les forces américaines, menaçant de cibler ces forces où qu’elles se trouvent.

Tel Aviv frappé

L’armée iranienne a ciblé aujourd’hui « la principale base de soutien logistique et les installations de transport appartenant à l’armée d’occupation israélienne à Tel Aviv ».

Des médias israéliens ont rapporté la mort de deux personnes à Ramat Gan, au sud de Tel Aviv indiquant qu’un missile à sous-munitions s’est écrasé dans 15 lieux.

Dans la soirée, la région de Tel Aviv a été de nouveau la cible de missiles à sous-munitions.

Les fragments des missiles se sont écrasés sur 11 sites dans la région Grande Tel Aviv, ont rapporté les médias israéliens causant « des dégâts importants dans des bâtiments, des rues et des voitures ».

Notamment à Tel Aviv, Ramat Gan, Petah Tikva et Guivatim. Il est question d’un tué.

A Bouchehr

Peu avant minuit, l’organisation de l’énergie atomique iranienne a indiqué qu’un projectile s’est écrasé à proximité de la centrale nucléaire Bouchehr, pour la troisième fois en 10 jours, sans faire de victimes ni de dégâts.

« 35 personnes liées à des groupes terroristes et des médias ennemis ont été arrêtées dans cette région », selon les renseignements du CGRI.

Le Front intérieur en Israël avait auparavant rendu compte d’alerte après des tirs de missiles en direction de Dimona et de Bir al-Sabea (Beersheba).

Source : Divers