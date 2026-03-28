84e vague de Promesse Tenue 4 : La marine des gardiens de la révolution a visé des cibles américano-israéliennes dans le port de Shuwaikh

Le bureau des relations publiques du Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) a annoncé vendredi que, dans le cadre de la 84e vague de l’opération Promesse Tenue 4 , la marine du CGRI a mené une « attaque conjointe contre des terroristes sionistes et américains dans le port de Shuwaikh, au Koweït, et au large de Dubaï ».

Au cours de cette opération, menée à l’aide de 380 missiles balistiques et de croisière, six navires d’assaut amphibie américains de classe LCU ont été ciblés dans le port de Shuwaikh.

Selon des sources sur place, trois des navires ont coulé après avoir été touchés de plein fouet, tandis que les autres « sont toujours en feu ».

L’opération a également ciblé des points de rassemblement d’officiers d’une unité de drones américains sur la côte et un hôtel à Dubaï, les touchant avec une grande précision à l’aide de drones kamikazes.

« Outre le naufrage des navires tactiques, l’opération a entraîné la mort de nombreux Américains », selon le communiqué du CGRI.

Le communiqué a souligné que la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique, « avec la permission de Dieu et sous contrôle et supervision complets, répondra avec force aux provocations de l’ennemi ».

Ciblage de rassemblements américano-israéliens sur l’île de Bubiyan

Le porte-parole du quartier général Khatam al-Anbiya, Ibrahim Zolfaghari, a annoncé que « la marine du Corps des gardiens de la révolution islamique a mené une attaque surprise, ciblant plusieurs points de rassemblement de terroristes sionistes et américains sur l’île de Bubiyan, au Koweït, au moyen d’une frappe conjointe de missiles et de drones ».

Il a indiqué que « différents types de drones suicides et de missiles balistiques ont été utilisés lors de l’attaque, entraînant la destruction et les blessures d’un grand nombre de terroristes américains. De nombreux morts et blessés ont été transférés aux hôpitaux Saleh al-Sabah, Mohammad al-Ahmad et Ali al-Salem ».

Il a affirmé que « les attaques contre les soldats américains se poursuivraient dans toute la région jusqu’à leur destruction complète et leur expulsion des terres musulmanes, par la grâce de Dieu Tout-Puissant et grâce à des frappes puissantes et efficaces ».

Le Corps des gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien a aussi détruit lors de cette vague plusieurs avions ravitailleurs et de soutien logistique américains sur la base aérienne d’Al-Kharj (base aérienne Prince Sultan) en Arabie saoudite.

Le communiqué a indiqué que « des missiles à propergol solide et liquide ont pénétré la base aérienne d’Al-Kharj, ciblant la base de ravitaillement et de soutien aérien par un déluge de tirs de missiles et de drones ».

Le Wall Street Journal a confirmé que « des avions ravitailleurs militaires américains avaient été touchés lors d’une attaque de missiles iranienne visant la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite ».

Le journal a rapporté également que « l’attaque de vendredi a fait plusieurs blessés parmi les militaires américains ».

Une douzaine de soldats américains blessés

Selon plusieurs responsables américains, CBS News a rapporté « qu’une douzaine de soldats américains ont été blessés lors de l’attaque. Certains ont été grièvement blessés, tandis que d’autres ont été sérieusement blessés ».

La chaîne a précisé que « deux soldats américains ont été grièvement blessés et huit autres sérieusement blessés lors d’une attaque contre la base aérienne Prince Sultan en Arabie saoudite ».

Source : Médias