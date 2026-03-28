Liban: La Résistance islamique attire une force d’occupation dans une embuscade: plusieurs morts et blessés

La Résistance islamique au Liban a annoncé que ses combattants ont attiré, ce samedi à 00h30, une force de l’armée d’occupation israélienne dans une embuscade de feu complexe dans la zone de Baydar al-Faq’ani, à Taybeh. L’opération a mobilisé des tirs de roquettes, de l’artillerie et des drones d’assaut. La force israélienne tentait de progresser vers le lit du fleuve Litani dans le secteur de Baydar al-Nahr.

La Résistance a précisé que « la zone de l’embuscade s’est transformée en un périmètre de mort, infligeant de lourdes pertes aux rangs israéliens. Ces derniers s’emploient actuellement à évacuer leurs morts et leurs blessés sous une épaisse couverture de feu et de fumigènes, via des hélicoptères ».

Les hélicoptères de l’occupation transportent des soldats blessés au sud-Liban:

وسائل إعلام إسرائيلية:



مشاهد لمروحيات تنقل اصابات للجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان #الميادين pic.twitter.com/zZ2LeeudHI — قناة الميادين (@AlMayadeenNews) March 28, 2026

Et de poursuivre : « Les affrontements se poursuivaient jusqu’au moment de la publication de ce communiqué ».

Selon les médias israéliens, « une unité conjointe composée de parachutistes et de forces du génie de combat « Yahalom » est tombée dans une embuscade majeure du Hezbollah ».

Ils ont fait état de 24 blessés, dont un haut officier, dans les rangs de l’armée israélienne à la suite de cette embuscade de la Résistance.

Des sources israéliennes ont en outre affirmé que deux blindés de transport de troupes de type « Namer » ont été touchés lors d’affrontements dans la zone du Litani, et ont été abandonnés sur place après l’évacuation des blessés.

La Résistance cible deux chars « Merkava »

Dans le même contexte, la Résistance islamique a rapporté que ses combattants ont ciblé, samedi à 02h30, deux chars Merkava aux abords du réservoir d’eau dans la localité d’Al-Qantara avec des missiles guidés, atteignant directement leurs cibles.

Médias israéliens : « Un événement sécuritaire très difficile au Liban »

Parallèlement, les médias israéliens ont qualifié l’incident sécuritaire au Liban de « très grave » et « extrêmement difficile ».

Ils ont admis que des hélicoptères ont transporté des blessés vers l’hôpital Rambam et d’autres vers l’hôpital de Safed.

De son côté, le ministère israélien de la Santé a reconnu avoir enregistré 100 blessés pour la seule journée de vendredi. Le nombre total de blessés depuis le début de la guerre contre l’Iran s’élève à 5 872, selon les sources israéliennes.

L’armée israélienne fait face à une guerre d’usure sur le front nord de la Palestine occupée, où la Résistance islamique continue de s’opposer aux incursions dans les villages frontaliers du sud.

Précédemment, le chef d’état-major israélien, Eyal Zamir, a averti lors d’une réunion du Cabinet que « l’armée s’effondrera si aucune solution n’est trouvée à la crise des effectifs », ajoutant : « Je lève de nombreux drapeaux rouges ».