Délire de grandeur: Le président américain évoque un « détroit Trump », l’Iran maintient le blocage d’Ormuz

Le président américain Donald Trump a qualifié vendredi soir le détroit d’Ormuz de « détroit Trump ». L’Iran bloque aux navires US et à leurs alliés ce passage, essentiel au transport maritime international et aux exportations de pétrole depuis le début de l’agression américano-israélienne contre son territoire.

L’Iran « doit ouvrir le détroit de Trump – je veux dire le détroit d’Ormuz », a déclaré le président de 79 ans lors d’une rencontre avec des investisseurs à Miami.

L’assistance a ri, et le locataire de la Maison Blanche s’est excusé : « Je suis désolé, quelle terrible erreur ! »

Le président US, qui vit dans un monde qu’il fabrique lui-même, a ensuite affirmé qu’il ne s’agissait pas d’une erreur.

« Les médias qui diffusent de fausses informations diront qu’il l’a dit par accident – ??non, avec moi, il n’y a pas d’accidents, ou du moins pas beaucoup. »

Donald Trump a évoqué à plusieurs reprises l’idée de renommer des institutions et des lieux. Le célèbre centre culturel Kennedy Center à Washington s’appelle désormais le Trump Kennedy Center. Il a également ordonné que le golfe du Mexique soit rebaptisé « golfe d’Amérique ».

La question du « délire de grandeur » chez Donald Trump est régulièrement soulevée par des observateurs, psychiatres et opposants, décrivant un narcissisme pathologique, un ego surdimensionné et une déconnexion de la réalité.

Ces traits se manifesteraient par une quête de toute-puissance, l’absence de surmoi et une mise en scène grotesque de sa propre gloire.