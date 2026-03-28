Frappe dévastatrice de missiles de précision iraniens contre des repaires de l’armée américaine à Dubaï

Le porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya, le lieutenant-colonel, Ibrahim Zolfaghari, a affirmé « avoir précédemment averti que l’armée américaine agressive, sous la force des attaques des forces armées et la destruction de ses bases dans la région, s’était enfuie pour se cacher hors de ses installations habituelles. »

Et d’ajouter : « Au cours des dernières heures, deux de leurs repaires ont été localisés à Dubaï : le premier abritait plus de 400 personnes et le second plus de 100.

Les deux sites ont été identifiés puis ciblés par des missiles et des drones de précision lancés par les héros de la force aérospatiale et de la force navale du Corps des Gardiens de la révolution islamique, leur infligeant des pertes extrêmement lourdes ».

« Depuis plusieurs heures, les ambulances s’activent pour évacuer les morts et les blessés parmi les commandants et les soldats américains », a-t-il poursuivi.

Et le lieutenant-colonel Zolfaghari de réitérer: « Trump et les chefs de l’armée américaine doivent bien comprendre que la région se transformera en cimetière pour les soldats américains ; ils n’auront d’autre choix que de se soumettre à la volonté divine du peuple héroïque et des braves combattants de l’Islam ».

4 avions US de ravitaillement en carburant

Le porte-parole du quartier général central Khatam al-Anbiya, a également annoncé l’exécution d’opérations militaires stratégiques ayant ciblé un navire de soutien appartenant à l’armée d’occupation américaine, à une distance éloignée du port de Salalah, au large du Sultanat d’Oman.

M. Zolfaghari a souligné « l’engagement total de Téhéran à respecter la souveraineté nationale du Sultanat d’Oman frère ».

Le porte-parole a en outre révélé que le ciblage par les Gardiens de la révolution d’un site de concentration des forces américaines sur la base d’Al-Kharj en Arabie saoudite, vendredi, a entraîné la destruction d’un avion de ravitaillement en carburant et a infligé des dommages majeurs à trois autres appareils, les mettant totalement hors service.

Ces opérations viennent consolider l’équation de la « réciprocité » et confirment que l’ensemble des bases et des mouvements américains sont sous la loupe des tirs iraniens.