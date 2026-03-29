« Israël » : 140 blessés en 24 heures. Manifestations hostiles à la guerre à Tel Aviv. « L’armée est à bout de souffle » (Média israélien)

Le ministère israélien de la Santé a annoncé samedi que ses hôpitaux ont reçu 142 blessés au cours des dernières 24 heures.

Les cas de personnes blessés se sont répartis entre deux cas graves, 18 cas modérés, en plus de 119 « blessures mineures », tandis que 3 cas de personnes souffrant d’anxiété ont été enregistrés, selon le ministère. Ce qui porte à 5. 772 les blessés qui ont été admis dans les hôpitaux depuis le début de la guerre au Liban et en Iran.

Les médias israéliens ont en outre rapporté samedi une déclaration militaire selon laquelle 3 officiers et 6 soldats ont subi des blessures de gravité variable lors des opérations menées par la Résistance islamique dans le sud du Liban.

Il est à noter que les médias israéliens ont parlé d’une « escalade des attaques de roquettes et de drones du Hezbollah », qui « a poussé des milliers d’habitants des colonies du nord de la Palestine occupée, de la Haute Galilée à la Galilée occidentale, à partir ».

Manifestations à Tel Aviv

Dans la soirée de ce samedi, des manifestations hostiles à la guerre ont eu lieu dans 20 endroits à Tel Aviv.

Selon le quotidien israélien Haaretz ces marches ont été organisées à l’initiative de la coalition « Partenariat de paix » qui compte dans ses rangs des dizaines d’ONG et d’organisations des droits de l’homme.

« Nous ne voulons pas davantage de guerres, le peuples veulent vivres », ont scandé les manifestants. « Non à un gouvernement kahaniste ni à un gouvernement fasciste » ont-ils aussi scandé.

Meir Kahane , rabbin fondateur du parti d’extrême droite Kach etait favorable à une ségrégation totale entre juifs et non-juifs, à la mise en esclavage des non-juifs vivant en Israël, au retrait du droit de vote aux Arabes israéliens, et à l’expulsion de tous les Palestiniens des territoires palestiniens occupés, incluant les Arabes vivant en Israël, hors de ce pays.

« L’armée est à bout de souffle »

Par ailleurs, le quotidien israélien Israel Hayom a repris samedi les mises en garde lancées par le chef d’état-major de l’armée israélienne Eyal Zamir selon lequel cette dernière et sur le point de s’effondrer en raison du manque d’effectifs.

Le journal a souligné que l’armée israélienne est à bout de souffle, car « combattre sur plusieurs fronts simultanément, en Iran, au Liban, à Gaza, en Syrie et en Cisjordanie, aggrave la crise des effectifs, qui existait déjà deux ans et demi après la guerre, et ne fait qu’accroître les tâches à accomplir. »

Selon Israel Hayom, cette pression est cumulative et ne se reflète pas seulement sur le plan opérationnel. « le même groupe restreint de soldats et de réservistes est envoyé à plusieurs reprises sur les mêmes théâtres d’opérations, avec moins de temps pour récupérer et une fatigue croissante et continue ».

Source : Médias