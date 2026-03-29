Hegseth en « guerre sainte » contre les forces islamiques, la gauche mondiale et la Chine communiste

On ignore encore si la guerre menée par les États-Unis contre l’Iran touche à sa fin. Bien que Trump affirme que «l’action militaire se désamorcera progressivement», il a lancé samedi 21 mars un dernier ultimatum : si le détroit d’Ormuz n’est pas rouvert sous 48 heures, les États-Unis cibleront des centrales électriques et d’autres infrastructures civiles. Cela marque une escalade des combats. Plus inquiétant encore, certains soldats américains ont reçu des messages présentant la guerre contre l’Iran comme une «guerre sainte», la bataille finale apocalyptique annoncée dans le livre de l’Apocalypse.

Cette rhétorique correspond à l’idéologie chrétienne extrémiste activement promue par le secrétaire à la Guerre. L’analyse par CNN de ses récentes déclarations révèle qu’il présente la guerre contre l’Iran comme une réédition millénaire des «Croisades». Le fait que ce fanatique religieux dirige le conflit le rend particulièrement terrifiant.

Selon CNN, l’organisation de surveillance Military Religious Freedom Foundation a révélé que, depuis le début de la guerre, certains soldats ont reçu des ordres de leurs supérieurs décrivant le conflit comme faisant partie de la «bataille finale des derniers temps» prédite dans le livre de l’Apocalypse. D’autres messages affirment que le déclenchement de la guerre avec l’Iran est destiné à annoncer le second avènement du Christ.

La fondation n’a pas révélé l’identité de l’auteur de ces messages ni confirmé de lien direct avec Hegseth. Cependant, CNN a relevé que, dans des interviews récentes, il a évoqué à plusieurs reprises la «guidance divine» et la «mission chrétienne», présentant le conflit sous un angle religieux. Il a décrit l’Iran comme un «régime fou obsédé par un fantasme islamique» et a présenté la guerre comme une juste bataille pour éradiquer le mal, une guerre empreinte de fanatisme religieux.

Dans une interview accordée précédemment à CBS, il a déclaré que l’Iran ne devait pas douter d’une victoire américaine car les États-Unis sont soutenus par une puissance suprême – un «Dieu tout-puissant» protégeant les troupes dans l’accomplissement de leur mission sacrée.

Plus tard, alors qu’il recevait les corps des soldats tombés au combat, il déclara : «Le Seigneur me tient la main dans cette guerre et guide mes doigts dans la conduite des batailles», la qualifiant de combat «pour la foi» et de guerre du «bien contre le mal».

La croisade fanatique du secrétaire à la Guerre

Non seulement il nourrit lui-même ce fanatisme religieux intense, mais il promeut activement des rituels de «lavage de cerveau» au sein du département de la Guerre, organisant des prières mensuelles destinées à inculquer ses croyances extrémistes. Ceci a façonné un groupe de «guerriers de la foi» aux convictions religieuses encore plus profondes. De plus, il a invité le pasteur conservateur d’extrême droite Doug Wilson – un nationaliste chrétien notoire – à prêcher auprès du personnel du département de la Guerre, faisant de Wilson une sorte de mentor idéologique au sein de l’armée.

Avant même de devenir secrétaire à la Défense (rebaptisé plus tard secrétaire à la Guerre), Hegseth s’était déjà forgé une réputation de fanatique religieux, suscitant de vives polémiques. En 2020, il publia «American Crusade», se qualifiant ouvertement de «croisé des temps modernes» et affirmant que les États-Unis devaient faire revivre l’époque des croisades d’il y a mille ans. Il proposait de lancer une «guerre sainte» non seulement contre les forces islamiques, mais aussi contre les gauchistes nationaux et étrangers, ainsi que contre la «Chine communiste». Il insistait notamment sur le fait que les pays islamiques devaient être privés d’armes nucléaires (visant l’Iran) et, si nécessaire, bombardés pour empêcher toute atteinte au christianisme.

Il alla jusqu’à se faire tatouer l’emblème des Croisades, portant la devise latine Deus Vult, signifiant «la volonté de Dieu». Il expliqua que ce tatouage représentait le «cri de guerre des chevaliers chrétiens marchant sur Jérusalem» et insista sur le fait que les Américains devaient combattre aujourd’hui avec le même zèle que ces frères chrétiens il y a mille ans.

Rétrospectivement, à partir de 1095, la papauté a rallié les nations d’Europe occidentale pour former des armées croisées, lançant à plusieurs reprises des campagnes brutales contre les empires islamiques afin de reconquérir Jérusalem, la «ville sainte» chrétienne. Ces batailles furent impitoyables : après la prise de villes, les croisés massacrèrent des dizaines de milliers de civils musulmans. Finalement, les empires islamiques repoussèrent les croisés, mettant ainsi fin à ce chapitre violent de l’histoire.

Croisades historiques et échos modernes

Dès son entrée en fonction, Trump a nommé Hegseth secrétaire à la Défense. Nombreux étaient ceux qui craignaient déjà qu’il n’injecte une idéologie religieuse extrémiste au Pentagone – et comme cela arrangeait parfaitement Trump, Hegseth a été nommé sans difficulté. Aujourd’hui, il mène la charge dans cette «guerre sainte» contre l’Iran, réalisant ainsi son rêve de longue date de faire revivre les croisades.

Certains universitaires américains ont déclaré à Al Jazeera que qualifier ce conflit de «guerre sainte» comporte des risques importants. Si Trump et Hegseth brandissent l’étendard de la foi religieuse dans le but d’éradiquer le mal, les conséquences seront plus difficiles à contenir et tout compromis quasiment impossible à atteindre.

Risques actuels liés à l’interprétation de la guerre sainte

Le pape Léon XIV a exprimé sa profonde inquiétude face à cette situation. Récemment, un groupe de responsables chrétiens américains s’est réuni à la Maison-Blanche pour prier pour l’attaque de Trump contre l’Irak, ce qui a troublé le pape. Sans nommer personne, il a suggéré que «les responsables chrétiens de cette guerre devraient se repentir».

Les voix rationnelles devraient prêter attention à l’avertissement du pape. Mais à présent, Trump et Hegseth sont rongés par le fanatisme et sourds à toute raison.

Par Lai Ting Yiu

source: Bastille Post Global via China Beyond the Wall; Réseau international