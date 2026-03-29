Un soldat israélien abattu et 7 autres blessés lors de combats au sud du Liban. La Résistance cible les bases de Ein Shemer et Regavim

Le porte-parole de l’armée d’occupation israélienne a annoncé, ce dimanche matin, la mort d’un soldat du 890e bataillon de la brigade parachutiste, lors de combats au sud du Liban.

Et d’ajouter : 3 autres soldats ont été modérément blessés. Les soldats ont été évacués vers l’hôpital pour y recevoir des soins et leurs familles ont été informées.

Selon la même source, « il semble que le soldat ait été tué par un tir d’arme à trajectoire courbe visant nos forces ».

« Parmi les blessés figure un officier de l’unité Yahalom avec le grade de lieutenant-colonel », a-t-on précisé de même source.

« Ce grave événement s’est produit vers une heure du matin dans l’un des villages du sud du Liban où les forces opèrent pour détruire les infrastructures terroristes. Durant l’opération, les terroristes du Hezbollah ont ouvert un feu nourri sur la force, tuant le soldat et blessant d’autres membres à divers degrés », selon les propres termes du porte-parole de l’occupation.

Pour sa part, le quotidien israélien Maariv a fait état d’un autre incident à la frontière avec le sud-Liban où une force du 82e bataillon sur les hauteurs de Ramim a été la cible de tirs de missiles antichars, faisant cinq blessés, dont certains dans un état grave.

Il convient de noter que la Résistance continue de s’opposer aux incursions de l’occupation dans les villages du Sud et aux tentatives d’en prendre le contrôle dans le cadre de l’opération terrestre qu’elle a lancée, et lui inflige des pertes humaines et matérielles dans les véhicules et les équipements militaires.

La Résistance cible les bases de Ein Shemer et Regavim

Entre-temps, la Résistance islamique au Liban a annoncé que ses combattants ont mené, dans la nuit de samedi à dimanche 29 mars, plusieurs opérations contre des sites israéliens, incluant des bases de défense aérienne, des camps militaires et des rassemblements, et ce dans le cadre de la riposte au bombardement des civils, à leur déplacement et à la démolition des maisons.

À 23h45, la Résistance a ciblé la base de Ein Shemer avec des missiles qualitatifs. Cette base de défense aérienne se situe à 75 km de la frontière libano-palestinienne, à l’est de Hadera.

Au même moment, la Résistance a tiré des missiles en direction de la base militaire de Regavim, qui abrite des camps d’entraînement de la brigade Golani et se situe au sud-est de la ville occupée de Haïfa à 65 km de la frontière libano-palestinienne.

À 02h00 ce dimanche, la Résistance a ciblé la base principale de défense aérienne et de missiles de Birya, au nord de la ville occupée de Safed, avec un essaim de drones d’attaque.

À 02h25 dimanche matin, la base de Machve Alon au sud-ouest de la ville occupée de Safed a été ciblée par des missiles qualitatifs.

À 02h30, la Résistance a bombardé à l’aide d’obus d’artillerie une force blindée israélienne qui tentait de remorquer un véhicule touché par les tirs de la Résistance à Deir Siriane.

Et puis, la Résistance a contraint, samedi à 23h40, un hélicoptère israélien survolant le village frontalier d’Adaisseh à battre en retraite après l’avoir visé avec un missile de défense aérienne.

Durant la même période, la Résistance a tiré plusieurs salves de missiles sur des rassemblements de soldats et de véhicules de l’occupation sur le site d’Al-Malikiyah.

De son côté, le journal israélien Maariv a rapporté que le Hezbollah continue de bombarder les colonies du Nord durant toute la nuit, alors que les sirènes ont retenti dans les régions de Yokneam et Zikhron Yaakov.

Vidéos diffusées par le Média de guerre de la Résistance

Ciblage avec un essaim de drones d’assaut de la base israélienne de Meron le 12 mars 2026:

Un char israélien de type Merkava visé par un missile anti-char de la Résistance dans le village frontalier de Debel, le 25 mars 2026:

Une salve de roquettes vise la colonie de Nahariya, au nord de l’entité sioniste, le 26 mars 2026:

Un véhicule blindé de transport de troupes israéliennes visé par un drone d’assaut le 25 mars 2026: