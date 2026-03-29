Epstein: Bank of America accepte de payer plus de 70 millions de dollars pour solder une procédure au civil

Bank of America a accepté de payer 72,5 millions de dollars pour clore une procédure civile collective dans laquelle l’établissement était accusé d’avoir facilité « le trafic sexuel » du criminel Jeffrey Epstein, selon des documents de justice consultés vendredi par l’AFP.

Sollicitée, la banque a nié tout manquement et expliqué via un porte-parole avoir voulu « tourner la page » de cette affaire.

L’accord trouvé entre les parties doit encore être validé par un juge de New York.

Les plaignantes, présentées comme des victimes du défunt financier, reprochaient à l’établissement américain d’avoir « sciemment et intentionnellement participé à l’entreprise de trafic sexuel de Jeffrey Epstein » en lui fournissant des services bancaires en dépit des « signaux d’alerte ».

Dans le texte de l’accord, Bank of America rappelle contester toutes les allégations à son encontre.

La banque nie notamment « avoir participé de quelque manière que ce soit à l’entreprise de trafic sexuel de Jeffrey Epstein ».

Jeffrey Epstein a été arrêté et inculpé en juillet 2019 pour exploitation sexuelle de mineures et association de malfaiteurs. Il a été retrouvé pendu dans sa cellule le 10 août 2019, alors qu’il était en attente de son procès. L’autopsie a conclu à un suicide.

Le ministère américain de la Justice a mis en ligne plus de trois millions de fichiers liés à l’enquête visant le financier déchu, montrant l’ampleur de ses liens avec des personnalités de premier plan.

Source : AFP