Le mouvement Al-Nujaba présente ses condoléances aux familles des martyrs des Forces des Hashd alShaabi et promet : Nos actes précéderont nos paroles

Le mouvement irakien Al-Nujaba a rendu hommage dimanche aux martyrs des Forces des Hashd alShaabi tombés lors d’une attaque visant leurs quartiers généraux dans les gouvernorats de Ninive et Kirkouk. Le mouvement a déclaré : « Ce sang versé n’est pas qu’un chiffre, mais le combustible d’un volcan de rage qui ne laissera rien debout.»

Dans un communiqué, le mouvement a ajouté : « L’ennemi a osé persister dans son agression et cibler les quartiers généraux de nos forces héroïques, croyant à tort que ses bombardements briseraient notre volonté. Aujourd’hui, du cœur du champ de bataille, nous répondons que notre réponse ne sera pas une simple condamnation, mais un déluge de feu déchaîné sur les agresseurs et un séisme qui anéantira toute illusion quant à leur présence continue sur notre terre sacrée.»

Le mouvement a également affirmé que « le sang des martyrs de Ninive et de Kirkouk ne restera pas impuni. Les assassins comprendront que profaner les Forces des Hashd alShaabi équivaut à un suicide certain. Nos actes précéderont nos paroles, et le temps dira qui nous est dû, à nous qui transgressons et opprimons. »

Al-Nujaba a renouvelé son engagement envers les martyrs de suivre leur exemple et de ne pas déposer les armes « tant que les agresseurs n’auront pas reçu le châtiment qu’ils méritent pour leurs crimes ».

Auparavant, les forces américaines avaient ciblé les quartiers généraux des Forces des Hashd alShaabi dans les provinces irakiennes de Ninive et de Kirkouk, entraînant la mort de plusieurs combattants.

De son côté, la Résistance islamique en Irak a ciblé les bases et les intérêts américains en Irak et dans la région, notamment l’ambassade d’Irak à Washington et ses consulats, ainsi que le Camp Victory.

Les brigades du Hezbollah irakien : Nous reprendrons le bombardement des repaires d’espionnage américains si les attaques contre les provinces reprennent

Le commandement des opérations des Brigades du Hezbollah en Irak a souligné que « la trêve accordée pour suspendre les opérations contre les repaires d’espionnage et de sabotage dissimulés près de l’ambassade américaine était conditionnée à l’interdiction de cibler les zones résidentielles de Bagdad et des provinces », promettant de « reprendre le bombardement de ces repaires avec toute sa force, jusqu’à les réduire en ruines, si l’ennemi ne respecte pas cette condition ».

Dans un communiqué, le commandement a affirmé que les opérations du Hezbollah en Irak se « limitent à la confrontation avec l’ennemi sioniste-américain et ses alliés, et à la lutte contre leurs intérêts », précisant qu’ils « ne dévient pas de la conduite honorable de l’inimitié, même envers ces ennemis ».

Il a ajouté que cibler des rassemblements civils est « religieusement interdit », de même que les habitations civiles en général, citant le bombardement du domicile de la famille de Nechirvan Idris Barzani.

Il a déclaré : « Nous avons une haute opinion de Nechirvan Idris Barzani pour ses prises de position contre les politiques de Massoud et de son fils Masrour, et cela pourrait expliquer le ciblage. »

Les Brigades du Hezbollah en Irak ont poursuivi : « Les actes criminels et malveillants habituels de l’ennemi, notamment le récent ciblage du port de Salalah, dans le sultanat d’Oman, par des avions lancés depuis le territoire émirati, visent à entraîner certaines parties dans cette guerre injuste contre la République islamique. »

Ils ont ajouté : « Un tel ennemi malveillant, qui prospère en tuant des innocents et en incitant à la discorde, ne peut être arrêté que par la force. »

Tout en affirmant que les moudjahidines des factions islamiques « ont supporté le fardeau de la résistance à l’occupation américaine de l’Irak en 2003 et continuent d’offrir des martyrs et des sacrifices, jusqu’à cette guerre totale pour défendre la terre et les lieux saints, menée par l’ennemi sioniste-américain et ses alliés au Moyen-Orient », les Brigades du Hezbollah en Irak ont déclaré qu’elles « n’hésiteront pas à cibler les intérêts de tous ceux qui coopèrent avec cet ennemi, dont le dernier exemple en date est l’Ukraine ».

Source : Médias