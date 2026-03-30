Iran : Le Leader salue la position claire des plus hauts dignitaires religieux irakiens face à la guerre contre l’Iran

Le Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Mojtaba Khamenei, a exprimé sa gratitude aux autorités religieuses et au peuple irakiens pour leur position « claire » contre la guerre illégale menée par les États-Unis et le régime israélien contre la République islamique d’Iran.

Dans un message diffusé dimanche, l’Ayatollah Khamenei a salué le soutien apporté à l’Iran par les plus hauts dignitaires religieux et le peuple irakiens face à la guerre d’agression américano-israélienne, qui a débuté le 28 février par le martyre du Leader de la Révolution islamique, l’Ayatollah Sayed Ali Khamenei, et de plusieurs hauts commandants.

L’ambassadeur d’Iran à Bagdad, Mohammad Kazem Ale Sadeq, a remis le message du Leader de la Révolution islamique au chef du Conseil suprême islamique d’Irak, cheikh Humam Hamoudi.

Dans une déclaration lue lors des prières de l’Aïd el-Fitr le 21 mars, le plus haut dignitaire chiite d’Irak, le grand Ayatollah Sayed Ali al-Sistani, a fermement condamné la guerre menée par les États-Unis et ‘Israël’ contre l’Iran.

L’Ayatollah Sistani a déclaré que des foyers en Iran et au Liban étaient ravagés par les flammes, tandis que ces deux pays musulmans subissaient une agression militaire.

« Nous condamnons avec la plus grande fermeté cette guerre d’oppression et appelons tous les musulmans et les défenseurs de la liberté à travers le monde à la condamner et à manifester leur solidarité avec les nations opprimées d’Iran et du Liban », indique la déclaration.

L’Ayatollah Sistani, figure emblématique pour des dizaines de millions de chiites en Irak et dans le monde, a également exhorté les pays et acteurs influents, ainsi que les États musulmans, à tout mettre en œuvre pour mettre fin à cette agression.

Parallèlement, suite à l’appel de l’Ayatollah Sisitani à fournir de l’aide aux nations iranienne et libanaise, le premier convoi d’aide du peuple irakien a été envoyé en Iran.

Source : Avec PressTV