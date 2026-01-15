Ex-chef des renseignements israéliens : le pouvoir iranien est très fort

L’ancien chef du renseignement militaire israélien, Amos Yadlin, a reconnu que les évaluations diffusées par les médias israéliens concernant la situation en Iran étaient inexactes.

Selon Yadlin, ces évaluations ne reflètent pas la réalité sur le terrain, rapporte la chaîne israélienne Channel 13,

Le pouvoir iranien est « très fort et il a investi les rues », a-t-il affirmé, « contrairement aux analyses des chroniqueurs persanophones » la semaine écoulée qui spéculaient sur la prochaine chute.

Il faisait référence aux manifestations populaires massives qui ont défilé ces derniers jours dans plusieurs grandes villes iraniennes en soutien au pouvoir iranien, réclamant de punir les émeutiers qui ont tué et blessé des centaines d’iraniens, et détruits des biens publics et privés.

Les autorités iraniennes affirment que des émeutiers se sont infiltrés dans les manifestations pacifiques organisées pour protester contre la situation économique et la chute de la monnaie nationale, les transformant en émeutes et meurtres délibérés.

Accusant le Mossad et les États-Unis de parrainer les groupes terroristes et séparatistes, elles insistent sur le fait qu’elles détiennent des preuves grâce aux premières investigations.

Lundi, l’Iran a été le théâtre de manifestations populaires massives à travers le pays, sous la bannière de la « Solidarité nationale et du respect de la paix et de l’amitié », condamnant les émeutes armées et rejetant toute ingérence étrangère. Des slogans hostiles aux États-Unis et à Israël ont été scandés, ainsi qu’une affirmation du soutien populaire à la République islamique.

Selon les correspondants en Iran, la situation est revenue à la normale dans les villes iraniennes.

En « Israël », les gens vivent sur le qui-vive dans l’attente d’une frappe américaine contre l’Iran à laquelle la riposte iranienne pourrait viser l’entité sioniste.

Magen David Adom, l’équivalent de la Croix-rouge a annoncé avoir modifié le son des sirènes d’ambulance de certains de ses véhicules, passant du son traditionnel à modulation de hauteur au son à modulation de hauteur connu sous le nom d’« Auto Glida » (semblable au son des camions de glaces), afin de réduire la pression psychologique sur le public compte tenu de l’état d’alerte lié aux tensions avec l’Iran.

Mercredi, l’armée israélienne était déjà préparée et en état d’alerte maximale face à une éventuelle attaque américaine nocturne, mais l’attente fut vaine, a indiqué le site d’information israélien Walla. Des sources sécuritaires lui ont assuré que le président américain a annulé l’attaque, bien que cela puisse probablement faire partie d’une opération de désinformation.

Les maires de plusieurs villes israéliennes en Palestine occupée avaient décidé d’ouvrir des abris de leur propre initiative, sans instructions du Commandement du Front intérieur.

Source : Médias