Un député iranien confirme l’adoption du projet de loi sur la gestion du détroit d’Ormuz : quel est son contenu ?

Mojtaba Zarei, membre de la Commission de la sécurité nationale et de la politique étrangère du Conseil de la Choura (Parlement iranien) a affirmé : « Nous avons adopté le projet de loi relatif à la gestion du détroit d’Ormuz », selon Farsnews.

Que contient ce projet de loi ?

Concernant les points principaux du projet de loi, M. Zarei a déclaré qu’ils « portent sur les mesures de sécurité du détroit, la sécurité de la navigation maritime et les questions environnementales », ainsi que sur « les modalités financières et le système de péage en monnaie iranienne, et l’interdiction de transiter par les Américains et les sionistes ».

Le projet de loi prévoit également « l’exercice de la souveraineté de l’Iran et de ses forces armées », et l’un de ses points essentiels est « la coopération avec le Sultanat d’Oman pour l’élaboration du cadre juridique ».

Par ailleurs, selon M. Zarei, « le projet de loi interdit le transit par le détroit aux pays ayant imposé des sanctions unilatérales à l’Iran ».

Le système de gestion du détroit d’Ormuz ne reviendra pas à ce qu’il était

Il convient de noter que le vice-président iranien Mohammad Reza Aref a déclaré hier que « le système de gestion du détroit d’Ormuz a évolué et ne reviendra pas à son état antérieur, au moment même où le gouvernement s’efforce de transformer ses victoires militaires en avantages économiques et sécuritaires pour le pays ».

L’agression israélo-américaine contre la République islamique d’Iran se poursuit, tandis que cette dernière maintient sa résistance par une escalade des opérations, notamment les vagues d’attaques lancées dans le cadre de l’opération Promesse Tenue 4 ciblant des sites israéliens dans les territoires palestiniens occupés et des bases américaines dans la région.

Source : Médias