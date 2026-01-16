Sayyed al-Houthi : Nous sommes déterminés à neutraliser toute présence israélienne au Somaliland

Le chef du mouvement Ansarullah au Yémen, sayyed Abdel-Malik al-Houthi, a affirmé ce jeudi que « Sanaa continue de surveiller toute présence israélienne dans la région du Somaliland et est pleinement préparée à la cibler » ».

Sayyed al-Houthi a déclaré : « Ce qui se passe au Somaliland est d’une importance capitale pour nous, car cela représente une menace pour le Yémen et les populations de la région. Nous ne pouvons en aucun cas rester silencieux face à cette situation. »

Il a affirmé que « la mobilisation massive de millions d’Iraniens (lors des processions funéraires pour les victimes des émeutes) témoigne de leur véritable identité et de leur attachement à leur révolution, à leur système islamique et à leur idéal de libération », et qu’ils « ne se capitulerons point pas aux Etats-Unis ».

Gaza

Concernant la bande de Gaza, sayyed Houthi a réaffirmé que « l’occupation ne respecte pas la plupart des termes de l’accord de cessez-le-feu et que le siège, les massacres quotidiens, les attaques et les destructions se poursuivent ».

Il a souligné que « les événements récents ont confirmé la légitimité de la position yéménite dans la guerre de soutien à Gaza ».

Source : Médias