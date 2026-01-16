Liban : Frappes aériennes israéliennes dans la Bekaa occidentale et la région d’Hermel, à l’est du pays

L’armée d’occupation israélienne a lancé jeudi une série de frappes aériennes visant divers sites de la vallée de la Bekaa, dans l’est du Liban.

Dans la Bekaa occidentale, notre correspondant a rapporté que « des avions de combat israéliens ont bombardé deux bâtiments dans la ville de Sahmar et deux autres dans la ville de Mashghara, que l’armée d’occupation avait menacé de bombarder plus tôt dans la journée.

Notre correspondant dans la Bekaa a également rapporté que « ‘des avions de combat israéliens ont ciblé la région de Ras al-Assi, près de la ville d’Hermel ».

Ces attaques israéliennes contre la souveraineté libanaise se poursuivent, en violation flagrante de la résolution 1701 du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’accord de cessation des hostilités du 27 novembre 2014. Elles affectent des zones du sud du Liban, la vallée de la Bekaa et la banlieue sud de Beyrouth.

Source : Al-Manar