Réunion du Conseil de sécurité : l’Iran, la Russie et la Chine condamnent les USA

Le représentant permanent adjoint de l’Iran auprès des Nations unies, Gholam-Hossein Darzi, a vivement condamné les États-Unis lors d’une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU consacrée aux émeutes soutenues par l’étranger dans le pays.

M. Darzi a qualifié de « honteux » la transformation par Washington de l’ONU en « scène de théâtre » par le biais d’allégations infondées et de tentatives d’instrumentaliser les manifestations pacifiques en Iran.

« Il est honteux que les États-Unis aient transformé cette institution si prestigieuse en scène de théâtre », a-t-il dénoncé. « Cela s’inscrit dans la lignée de la politique du régime américain qui vise à démanteler et à discréditer le système des Nations unies. »

La réunion, convoquée par les États- Unis, portait sur les récentes manifestations en Iran, déclenchées par de graves difficultés économiques, notamment une inflation galopante et l’effondrement de la monnaie nationale. Ces manifestations pacifiques ont dégénéré en émeutes à la suite d’une ingérence flagrante des États-Unis et d’Israël.

Des agents étrangers et des groupes armés ont endommagé des biens publics, notamment des mosquées et d’autres infrastructures, tuant des civils et des forces de sécurité.

Selon les autorités iraniennes, des dizaines de civils et de membres des forces de sécurité ont été tués par les émeutiers armés. Les services de renseignement de la République islamique ont confirmé que ces éléments bénéficiaient du soutien de Washington et du service d’espionnage israélien (Mossad) en matière de renseignement, d’opérations, de logistique et de financement.

Les États-Unis affirment que « toutes les options sont sur la table »

La délégation américaine, conduite par l’ambassadeur Mike Waltz, a exprimé son soutien au « courageux peuple iranien » et a dit que « toutes les options sont sur la table » pour lutter contre ce qu’elle a qualifié de « répression du régime ».

Par ailleurs, lors d’une conférence de presse jeudi 15 janvier, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, a déclaré que le président américain Donald Trump et son équipe avaient fait savoir à l’Iran que « si les massacres se poursuivent, il y aura de graves conséquences ».

« Le président et son équipe suivent de près la situation, et toutes les options restent sur la table », a-t-elle ajouté.

Le représentant d’Iran dénonce les États-Unis pour avoir eu recours à des « mensonges »

Plus loin dans ses propos, M. Darzi a fustigé les États-Unis pour avoir eu recours à des « mensonges, à des distorsions des faits et à une désinformation délibérée » afin de masquer leur « implication directe dans l’incitation à la violence en Iran ».

Il a brossé un tableau clair des mesures hostiles des États-Unis contre l’Iran, affirmant que le peuple iranien se rend compte parfaitement de la véritable nature du soi-disant « soutien » de Washington — du coup d’État de 1953 au soutien à la guerre de Saddam Hussein contre l’Iran dans les années 1980, en passant par la destruction du vol 655 d’Iran Air en 1988, qui a coûté la vie à 290 civils.

Le diplomate iranien a averti que toute menace de recours à la force ou toute intervention militaire sous prétexte de protéger les manifestants violerait le droit international et la Charte des Nations unies, exhortant le Conseil de sécurité à rejeter de telles actions avant que la situation ne dégénère.

La Russie dénonce la rhétorique « dangereuse » des États-Unis

Le représentant permanent de la Russie auprès de l’ONU, Vassili Nebenzia, a fait écho à la position de l’Iran, qualifiant la rhétorique américaine de « dangereuse [et] irresponsable ».

Il a déclaré que des « forces extérieures hostiles » exploitaient la situation pour renverser le gouvernement et porter atteinte à la souveraineté de l’Iran en tant qu’État indépendant.

M. Nebenzia a affirmé que l’Iran est déterminé à protéger la vie de ses citoyens, à maintenir l’ordre public et à préserver son intégrité territoriale, tout en appelant Washington à cesser toute escalade et à renoncer à se poser en « juge international ».

La Chine rejette les menaces américaines de recours à la force en Iran

Le représentant permanent adjoint de la Chine a exprimé sa profonde préoccupation face à la montée des tensions qui risquent de dégénérer en conflit plus large en Asie de l’Ouest, rejetant les menaces de recours à la force ou d’ingérence dans les affaires intérieures de l’Iran.

Pékin a appelé toutes les parties à faire preuve de retenue et à renoncer à toute approche susceptible de plonger la région dans le chaos.

L’ONU a appelé à la plus grande retenue, à des enquêtes indépendantes sur les violences et à la prévention de toute nouvelle escalade, alors que le Conseil de sécurité s’efforce d’évaluer les implications internationales potentielles de cette crise.

Source : Avec PressTV