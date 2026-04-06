EN VIDÉO | Depuis la « place de l’embuscade » à Taybeh au Sud-Liban après la fuite des forces de l’ennemi israélien

Des soldats israéliens abandonnent leur équipement militaire après l'embuscade de la Résistance à Taybeh, au sud-Liban, le 28 mars 2026.

Le Média de guerre de la Résistance a diffusé les images de la place de l’embuscade menée par les combattants de la Résistance islamique dans la zone de Baïdar al-Nahr, dans la localité de Taybe au Sud-Liban, après la fuite des troupes de l’armée de l’ennemi israélien.

Dans les détails, la Résistance islamique au Liban a lancé, le 28 mars, une vaste offensive contre les forces de l’armée d’occupation qui progressaient au Sud-Liban, utilisant un feu nourri de missiles et d’obus de mortier.

Rappelons que de hauts responsables de l’armée d’occupation ont qualifié la fuite des soldats israéliens d’« échec moral et de commandement », affirmant qu’un tel événement « n’aurait pas dû conduire à une retraite paniquée ».

Selon la Chaîne israélienne 12, l’attaque a causé la mort d’un parachutiste et trois blessés grièvement atteints.

La chaîne souligne que les critiques au sein de l’armée se concentrent sur le fait qu’après l’assaut du Hezbollah, « au lieu de stabiliser la situation ou de mener à bien la mission, le haut commandement a décidé d’un retrait rapide vers l’arrière, ordonnant l’abandon de plusieurs engins de génie militaire sur le champ de bataille ».

Des sources de haut rang au sein de l’armée israélienne admettent à la Chaîne 12 qu’il s’agit d’un incident grave relevant d’un double échec, à la fois de commandement et opérationnel. Elles estiment que les critiques ne visent pas seulement les modalités du retrait, mais également les « décisions prises qui ont aggravé la situation et offert à la partie adverse une victoire morale ».

La source a ajouté que l’abandon d’équipements de génie militaire en zone hostile est considéré comme un événement extrêmement exceptionnel, d’autant plus que ce matériel est susceptible de servir à l’ennemi.