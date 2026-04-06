Malgré le déni du Golfe, « France 24 » confirme l’utilisation du territoire koweïtien pour des attaques contre l’Iran

Une enquête menée par la chaîne France 24 révèle que des vidéos documentées montrent des lancements de missiles américains depuis le territoire koweïtien vers l’Iran, à au moins deux reprises au cours du mois de mars dernier.

Selon l’enquête, l’équipe de veille numérique a vérifié l’authenticité de plusieurs vidéos et a déterminé leur géolocalisation, montrant des tirs de missiles à partir de lanceurs « HIMARS » à l’intérieur du Koweït les 24 et 31 mars.

Concernant le premier incident, plusieurs séquences publiées sur les réseaux sociaux montrent le tir d’au moins 13 missiles depuis un site au Koweït. La plupart de ces vidéos ont été filmées depuis la ville irakienne d’Oum Qasr, proche de la frontière, où les missiles apparaissaient clairement comme étant lancés du côté koweïtien.

L’enquête précise qu’une des vidéos, d’une durée de 1 minute 30, documente une séquence continue de 13 lancements. Celle-ci a été synchronisée avec d’autres clips filmés sous différents angles, le bruit des tirs étant audible environ 15 secondes après leur apparition visuelle.

En analysant les angles de prise de vue et les positions des caméras par rapport aux infrastructures pétrolières koweïtiennes, l’équipe de la chaîne a pu localiser la zone de lancement dans le désert koweïtien, à l’est de la localité d’al-Abdali, à proximité de tours de forage pétrolier.

L’enquête souligne qu’une seconde série de lancements a été enregistrée dans la même zone durant la nuit du 31 mars au 1er avril, des vidéos additionnelles prises depuis le côté irakien documentant également cette opération.

France 24 note que ces données surviennent malgré le déni des pays du Golfe concernant l’utilisation de leurs territoires pour des attaques contre l’Iran, alors que les preuves du contraire s’accumulent.