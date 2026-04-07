Téhéran refuse la proposition de trêve de Washington et exige la fin définitive de toutes les guerres dans la région

Téhéran a rejeté la proposition de trêve présentée par Washington par l’intermédiaire de médiateurs régionaux, soulignant qu’il souhaite une fin définitive de toutes les guerres dans la région et non un cessez-le-feu temporaire.

L’agence de presse iranienne IRNA a rapporté que l’Iran a répondu au Pakistan, médiateur régional, concernant la proposition américaine de mettre fin à la guerre, soulignant qu’il rejette un cessez-le-feu et insiste sur une fin permanente de la guerre dans le respect de ses revendications.

L’agence a rapporté que la réponse en 10 points comprend entre autres la fin définitive de toutes les guerres dans la région, l’établissement d’un protocole spécial pour le passage en toute sécurité à travers le détroit d’Ormuz, le lancement du processus de reconstruction, en plus de la demande fondamentale de levée des sanctions imposées à Téhéran.

L’agence Reuters, citant une source proche du dossier, a révélé le plan que le médiateur pakistanais avait remis à l’Iran et les États-Unis pour mettre fin aux hostilités. Il repose sur une approche en deux phases : un cessez-le-feu immédiat suivi d’un accord définitif sous 15 à 20 jours.

Selon le Wall Street Journal, citant des responsables, les médiateurs turcs, égyptiens et pakistanais tentent de pousser l’Iran à la table des négociations avec les États-Unis afin de mettre fin à la guerre ou de parvenir à un cessez-le-feu temporaire, mais ces efforts n’ont jusqu’à présent donné aucun résultat.

Ils ont ajouté que les ministres des Affaires étrangères des trois pays ont eu des conversations téléphoniques dimanche avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, et l’envoyé du président américain, Steve Witkoff, sans parvenir à aucune avancée.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a affirmé lundi que l’Iran continuera de défendre pleinement sa souveraineté nationale et son intégrité territoriale.

Il a souligné que les menaces américaines visant les infrastructures iraniennes constituent un crime de guerre et un génocide.

Pour sa part, le président turc Recep Tayyip Erdogan a accusé lundi le gouvernement israélien continue de saper toutes les tentatives visant à y mettre fin.

Dans un discours prononcé à l’issue d’une réunion du gouvernement turc, Erdogan a déclaré que « la guerre qui a débuté le 28 février continue de faire des victimes malgré les efforts diplomatiques, et le gouvernement israélien continue de saper toutes les tentatives visant à mettre fin à la guerre. »

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exhorté le président américain Donald Trump à ne pas entreprendre de cessez-le-feu avec l’Iran à ce stade, invoquant des inquiétudes quant aux risques potentiels, selon un article publié lundi par Axios.

Lors d’un entretien téléphonique dimanche, Netanyahu a exprimé des réserves quant à une éventuelle trêve avec l’Iran, avertissant qu’elle pourrait comporter des risques stratégiques, a déclaré un responsable israélien à Axios.

Trump a toutefois indiqué à Netanyahu qu’un cessez-le-feu avec l’Iran pourrait être conclu si Téhéran acceptait les exigences américaines. Il a réaffirmé que Washington exigeait notamment que l’Iran remette la totalité de son uranium enrichi et s’engage à ne pas reprendre l’enrichissement d’uranium, a déclaré un responsable.

Source : Divers