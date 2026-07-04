Un responsable israélien s’exprime sur les funérailles de l’ayatollah Khamenei : Trump ne comprend pas à qui il a affaire

Amit Asa, ancien responsable du Shin Bet, a reconnu que « l’immense cortège funèbre organisé en Iran pour le Guide suprême martyr, l’ayatollah Ali Khamenei (P), démontre la force de l’Iran ».

S’exprimant sur la chaîne israélienne i24NEWS, il a ajouté que « ces funérailles confirment que le régime iranien contrôle toujours les rues » et que cette mobilisation massive témoigne du « soutien au régime ».

Amit Asa a admis que « le président américain Donald Trump ne comprend pas vraiment à qui il a affaire » et que « malgré son expérience récente au Moyen-Orient, il fait fausse route ».

Des funérailles historiques malgré les pressions américaines

Lors d’un événement historique, des foules venues d’Iran et de plus de 100 pays ont participé au cortège funèbre de l’ayatollah Khamenei (P) pendant six jours, dans différents lieux d’Iran et d’Irak, jusqu’à son inhumation au mausolée de l’imam Reza (P) à Mashhad le 9 juillet.

Alors que cet événement domine la scène régionale et internationale, Téhéran perçoit les funérailles de l’ayatollah Khamenei (P) comme un moment charnière où se mêlent politique, symbolisme et affirmation de pouvoir, dépassant largement les frontières de la République islamique de l’Iran.

Dans ce contexte régional délicat, l’Iran affirme « qu’il entrera dans l’histoire, non seulement en enterrant un guide spirituel, mais aussi en représentant une épreuve de force nationale après l’agression américano-israélienne et les tentatives concomitantes d’affaiblir et d’isoler le régime ».

« Cette forte mobilisation et cet événement historique interviennent alors que les États-Unis ont lancé ces derniers jours une vaste campagne diplomatique pour dissuader les pays de participer aux cérémonies », selon une source de haut rang citée par l’agence de presse iranienne Tasnim.

Source : Médias