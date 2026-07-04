Medvedev : Le détroit d’Ormuz est devenu pour l’Iran une arme strategique plus importante que le nucléaire

Le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité nationale russe, Dmitri Medvedev, a confirmé que « sa participation aux funérailles de l’ayatollah Ali Khamenei, tombé en martyr, avait été ordonnée directement par le président russe Vladimir Poutine ».

Medvedev a indiqué avoir transmis les condoléances du président Poutine au président iranien Massoud Pezeshkian.

Outre la présence de hauts responsables et de délégations officielles du monde entier, des délégations, des personnalités officielles et religieuses, une foule nombreuse et des organisations venues d’Iran et de divers pays se sont rassemblées à la mosquée Imam Khomeini de Téhéran pour présenter leurs condoléances et rendre hommage au guide spirituel martyr, l’ayatollah Ali Khamenei.

Le détroit d’Ormuz, un outil puissant… et les négociations Washington-Téhéran sont « extrêmement complexes »

Medvedev a déclaré que » l’Iran a démontré sa puissance en fermant le détroit d’Ormuz à la navigation, considérant ce détroit comme une arme stratégique aussi importante que le nucléaire » pour Téhéran. Il a ajouté « qu’il existe une autre arme stratégique à savoir le détroit de Bab el-Mandeb », soulignant qu’il « pourrait créer une situation au Moyen-Orient où le transport de pétrole serait totalement interrompu, et chacun devrait s’en souvenir lors de tout conflit ».

Il a indiqué que « Moscou avait des propositions permettant de régler la question nucléaire iranienne par des moyens pacifiques ».

Le chef du Conseil de sécurité nationale russe a affirmé qu’il ne pouvait que souhaiter le succès des négociations entre l’Iran et les États-Unis, mais a également laissé entendre que « ces négociations prendront une autre tournure », insistant sur le fait que parvenir à des accords définitifs entre les deux parties sera « extrêmement complexe ».

Pour contrer les sanctions… Appel à une plateforme pour les pays sous sanctions

Medvedev a évoqué avec le président Pezeshkian l’idée de créer une plateforme regroupant les pays soumis à des sanctions.

À ce sujet, Medvedev a suggéré que la Russie, l’Iran, la Chine et d’autres pays pourraient discuter de la mise en place d’une plateforme permettant aux pays sous sanctions de contrer les restrictions qui leur sont imposées.

Les relations russo-iraniennes se développent dans les domaines militaire et technique

Il a souligné que les relations entre la Russie et l’Iran se développent dans le cadre de l’accord de partenariat stratégique, couvrant divers domaines, notamment militaire et technique.

Concernant la récente agression contre l’Iran, Medvedev a déclaré que le grand nombre de victimes iraniennes résultant de l’attaque américaine « ne fait pas honneur à ceux qui ont pris la décision de mener ces frappes ».

Source : Médias