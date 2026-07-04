Les ministres de l’Intérieur saoudien et syrien discutent du renforcement de la coordination sécuritaire lors d’un entretien téléphonique

Le ministre saoudien de l’Intérieur, Abdelaziz Ben Saoud, et son homologue syrien, Anas Khattab, ont discuté des relations bilatérales et des moyens de renforcer la coopération et la coordination en matière de sécurité lors d’un entretien téléphonique samedi.

L’agence de presse officielle saoudienne a rapporté que l’entretien a porté sur les relations bilatérales entre les deux pays frères et sur les moyens de renforcer la coopération et la coordination sécuritaires entre leurs ministères de l’Intérieur respectifs, en plus d’aborder plusieurs questions d’intérêt commun.

Selon l’agence, l’entretien a également porté sur les derniers développements sécuritaires en Syrie, en particulier le récent attentat terroriste à Damas.

Le ministre saoudien de l’Intérieur a réaffirmé la ferme condamnation de l’attentat par son pays et sa pleine solidarité avec la Syrie dans la lutte contre toutes les formes de violence, d’extrémisme et de terrorisme, soulignant le soutien indéfectible de Riyad à la sécurité et à la stabilité de la Syrie.

Jeudi, une bombe a explosé dans un café près du palais de justice de Damas, faisant des dizaines de victimes, selon le bilan final.

À l’époque, le ministère syrien de l’Intérieur avait annoncé l’ouverture d’une enquête sur l’attentat à la bombe contre le café du Palais de Justice et s’était engagé à poursuivre les auteurs de l’attaque et à les traduire en justice, tandis qu’aucune partie n’avait immédiatement revendiqué l’attentat.

Source : Médias