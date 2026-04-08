L’ennemi sioniste mène des dizaines d’agressions contre de nombreuses régions libanaises, des centaines de martyrs et de blessés

L’ennemi sioniste a mené des dizaines de frappes contre de nombreuses régions libanaises. Cet après-midi, l’ennemi sioniste a lancé une série de raids simultanés et perfides visant des bâtiments résidentiels dans plusieurs zones du Liban, faisant de nombreux martyrs et blessés. Selon des sources de l’occupation, 50 avions de guerre israéliens ont largué plus de 160 bombes contre Beyrouth et sa banlieue, le Sud et la Békaa.

Les agressions ont visé Beyrouth et la banlieue sud :

Bir Hassan – Al-Rehab, Hay el-Salloum, Al-Manara (appartement), Aïn el-Mreissé, Corniche el-Mazra, Msaitbeh, Basta (appartement), Choueifat, Aramoun (Al-Bayader), Kayfoun, Aïn el-Tiné (appartement), Bchamoun (secteur des écoles).

Agressions contre le Sud :

Saïda (mosquée), Bint Jbeil, Kfarsir, El-Kfour, Harouf, Jbaa, Aïn Qana, Zebdine, Ech-Charkiyé, Douair, Kfar Jouz, Kfar Remmane, Jibchit, Habbouch, El-Qossaibeh, Sir el-Gharbiyeh, Haret Saïda, Sarafand, Deir ez-Zahrani, Tyr, Khirbet Selm, Arabsalim, Ansar, Zefta, Houmin el-Tahta, Jouaiya, Bissariyeh, Deir Qanoun en-Nahr.

Frappes contre Baalbeck et la Bekaa :

Douris, Chmestar (funérailles dans un cimetière), Hermel, El-Karak, plaine de Taraya.