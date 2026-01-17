Ministère israélien de la Guerre : Augmentation de 40 % des cas de stress post-traumatique chez les soldats de l’occupation

Le ministère israélien de la Guerre a signalé « une augmentation de 40 % des cas de stress post-traumatique (SSPT) parmi les soldats israéliens depuis le début de la guerre génocidaire menée par l’entité sioniste contre la bande de Gaza en octobre 2023 ». Selon les estimations, « ce chiffre pourrait atteindre 180 % d’ici 2028 ».

Le ministère a indiqué que « 60 % des 22 300 soldats israéliens soignés pour des blessures de guerre souffrent de SSPT, ce qui témoigne de l’impact psychologique considérable des opérations militaires ».

Par ailleurs, Maccabi, le deuxième plus grand organisme de soins de santé israélien, a déclaré dans son rapport annuel 2025 que « 39 % des soldats qu’il prend en charge ont sollicité un soutien psychologique, tandis que 26 % ont exprimé des inquiétudes liées à la dépression ».

Des rapports ont indiqué que « plusieurs organisations israéliennes ont accueilli des centaines de soldats, actifs et réservistes, souffrant de stress post-traumatique, tandis que certains anciens soldats ont eu recours à des chiens spécialement dressés pour obtenir un soutien psychologique et émotionnel ».

Source : Médias